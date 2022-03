One Piece: il capitolo 1044 fa discutere anche un telegiornale francese

Gli scorsi capitoli del manga di One Piece sono stati talmente impattanti e rivelatori da far parlare tutto il mondo. Sul web sono state elaborate numerose teorie al riguardo, a partire dal capitolo 1043 che ha lasciato tutti i fan con la bocca spalancata per via dell’ultima vignetta che anticipava il nuovo power-up di Rufy.

Essendo One Piece una delle opere più seguite al mondo, i nuovi capitoli hanno acceso dei dibattiti in tutto il globo, successivamente allo stupore sancito dalle rivelazioni incredibili della storia.

Questa volta ci spostiamo in Francia dove la trepidanza del capitolo 1044 ha fatto discutere un telegiornale del Paese, che ha invitato anche un addetto della pubblicazione dei manga, facendo impazzire sia i lettori che i telespettatori.

Dalle immagini diffuse su Twitter possiamo notare di come il telegiornale parli di una vera e propria MangaMania, scatenata dalle nuove rivelazioni del manga di Eiichiro Oda. Nel post che potete leggere in calce l’autore dice di quanto in Francia sia apprezzata l’opera di Oda, ponendosi al secondo posto dopo i lettori giapponesi.

L’assurdo è di come nella foto si possa notare che sta passando in secondo piano una sparatoria avvenuta in Messico, che ha causato 19 vittime. Questo al fronte dello scossa che ha dato One Piece con i nuovi capitoli, che questa volta hanno impattato tutto il globo.

One Piece featured on French news :p pic.twitter.com/6ITLD8HL2I — Liam Does Things (@GrandLineReview) March 29, 2022

A proposito del prossimo lungometraggio dedicato alla saga:

One Piece: Red nel corso di questi ultimi mesi, ha giocato silenziosamente le sue carte, lasciando il pubblico in una meravigliosa nube di incertezze e mistero. Il nuovo film tratto dalla saga partorita da Eiichiro Oda, si prospetta essere uno dei più completi e interessanti in assoluto.

Tra i personaggi centrali della storia, troviamo sicuramente Shanks il Rosso, uno dei 4 Imperatori, il mentore che ha donato a Rufy la grinta necessaria per intraprendere il suo infinito viaggio.

Fortunatamente avremo il film anche in Italia, e ovviamente anche i fan del nostro Paese non vedono l’ora di conoscere altre novità.

Non ci resta che attendere la data di uscita e le modalità di distribuzione nel nostro Paese.

Goro Taniguchi, regista noto per Code Geass e Planetes, dirige One Piece Film Red su sceneggiatura di Tsutomu Kuroiwa (One Piece Film Gold) presso Toei Animation.

Goro Taniguchi è stato il primo a occuparsi di una versione anime di One Piece: ha infatti diretto l’OVA One Piece: Taose! Kaizoku Ganzack, uscito il 26 Luglio 1998 e animato da Production I.G.

Il maestro Oda è produttore esecutivo del film.

L’uscita nei cinema del Giappone è prevista per il 6 Agosto 2022.

La serie anime va in onda invece dal 20 Ottobre 1999 sull’emittente giapponese Fuji TV.

In Italia Crunchyroll la diffonde in simulcast nell’edizione sottotitolata dalla saga del paese di Wa e sta recuperando gli archi narrativi precedenti.