Baki Hanma: annunciata la seconda stagione

Netflix ha ufficialmente annunciato la seconda stagione di Baki Hanma, l’adattamento anime di Baki The Grappler.

Le precedenti stagioni della storia di Baki che tenta di sconfiggere suo padre, Yujiro “The Ogre” Hanma, vedrà quindi un seguito.

La serie inizierà subito dopo la grande vittoria di Baki contro il secondo uomo più forte in il mondo, signor Unchained.

La stagione precedente della serie si è concentrata sul figlio dell’Orco, che ha sconfitto Oliva Biscuit in una rissa in una prigione di massima sicurezza.

La prossima stagione vedrà il risveglio di “Pickle“, un neanderthal che è uno degli esseri più potenti che Baki e il suo equipaggio abbiano mai incontrato.

L’account Twitter Anime TV Japan ha condiviso l’importante annuncio della nuova stagione, di cui è già possibile vedere una nuova immagine che il sito web ufficiale dell’adattamento anime ha condiviso.

Non sappiamo ancora molto sulla nuova stagione, tranne che il prossimo grande avversario di Baki sarà un uomo delle caverne che si è svegliato da un lungo sonno:

Baki Hanma: la serie

Si tratta dell’adattamento anime del manga di Keisuke Itagaki, pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Champion dal 1991 al 1999, contando 42 volumi.

Da tale opera sono seguiti tre sequel: New Grappler Baki , iniziato nel 1999 e terminato nel 2005, Baki: Son of Ogre, iniziato nel 2005 e finito nel 2012, e Baki Dou – “La via di Baki”.

In seguito sono state tratte due serie anime, la seconda incentrata su un torneo di arti marziali.

La prima stagione di Hanma Baki, composta da 12 episodi e adattamento del manga Baki – Son of Ogre di Keisuke Itagaki, è sbarcata su Netflix in tutto il mondo il 30 settembre.

Hanma Baki è la terza serie di Baki a sbarcare su Netflix, che ha trasmesso la prima serie, composta da 26 episodi tra l’autunno 2018 e la primavera 2019, mentre in Giappone è uscita tra giugno e dicembre 2018; la seconda serie invece, composta da 13 episodi, è disponibile su Netflix dal 4 giugno 2020.