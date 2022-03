Tekken: Netflix lancia la nuova serie

Netflix ha recentemente rivelato un teaser trailer per annunciare la serie animata di Tekken: Bloodline.

La nuova serie sarà rilasciata nel 2022, come è possibile vedere da questo poster:

Netflix al momento non ha rivelato ulteriori informazione come lo staff della serie.

Netflix descrive la serie, che sembra adattare grosso modo la storia di Tekken 3, come segue:

“Il potere è tutto”. Jin Kazama ha imparato le arti di autodifesa della famiglia, le arti marziali tradizionali in stile Kazama, da sua madre in tenera età. Anche così, era impotente quando un mostruoso male è apparso all’improvviso, distruggendo tutto ciò che gli era caro, cambiando la sua vita per sempre. Arrabbiato con se stesso per non essere stato in grado di fermarlo, Jin giurò vendetta e cercò il potere assoluto per esigerlo. La sua ricerca porterà alla battaglia finale su un palcoscenico globale: il torneo The King of Iron Fist.

Tekken 3 è stato lanciato per le sale giochi nel 1996 e poi per PlayStation nel 1998.