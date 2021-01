Katsuhiro Harada è un nome che tutti i fan di picchiaduro conoscono. Egli è il padre di Tekken e sembra star lavorando al gioco più costoso e ambizioso di tutta la storia di Bandai Namco. A rivelarlo è Harada stesso durante la “Piro Live! New Year’s Eve Special 2021“, l’evento streaming tenutosi ieri. Il creatore di Tekken si è spinto oltre affermando quanto segue:

“Be’, ad essere sinceri credo che questo potrebbe essere il progetto di sviluppo più costoso in tutta la storia di Bandai Namco. Credo sia incredibile il fatto che mi sia stato approvato. O meglio, mi è stato approvato, ma per via del coronavirus non abbiamo ancora potuto iniziare il progetto. Sto lavorando ad altre cose oltre i piacchiaduro. Non credo che ne farò mai un altro al di fuori di Tekken. Ma non svelerò ancora cosa sia questo progetto.”

Insomma, le parole di Harada sono comunque misteriose, e i fan di Tekken sembrano doversi mettere l’anima in pace: non vedremo una nuova rivoluzione del genere grazie al padre della serie, ma qualcosa di presumibilmente molto diverso. Noi ovviamente seguiremo con voi tutti gli sviluppi non appena se ne saprà di più, convinti che nel corso di quest’anno avremo nuove notizie al riguardo.

Tekken – uno storico picchiaduro

Tekken è una serie di videogiochi picchiaduro prodotta e sviluppata da Bandai Namco. Nato inizialmente come gioco esclusivo per cabinato, esistono versioni per praticamente tutte le console più recenti: PlayStation 1, 2, 3 e 4, PSP, Xbox 360, Game Boy Advance, Nintendo 3DS, Wii U, PC e Xbox One.

La serie di Tekken è uno dei primi franchise di picchiaduro in 3D, con il primo gioco uscito a meno di due anni dal famoso Virtua Fighter. Esistono otto sequel: Tekken 2, Tekken 3, Tekken Tag Tournament, Tekken 4, Tekken 5, Tekken 6, Tekken Tag Tournament 2 e Tekken 7.

