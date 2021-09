Baki Hanma – la data di uscita su Netflix

Baki Hanma è la terza serie anime di Netflix basata sui personaggi dei manga del maestro Keisuke Itagaki.

Netflix ha annunciato che i 12 episodi di cui si compone l’anime saranno disponibili in tutto il mondo dal 30 Settembre:

Per acquisire le abilità necessarie a superare il potente padre, Baki si introduce nella prigione di stato dell’Arizona per affrontare il famoso detenuto noto come Mr. Unchained.

La serie debutta il 30 settembre solo su Netflix.