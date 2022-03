Kingdom Hearts: un meraviglioso cosplay di Aqua tutto italiano

Kingdom Hearts ha innumerevoli personaggi che sono entrati nel cuore degli appassionati del franchise; tra Sora, Riku, Kairi e affini, troviamo Aqua. Il mondo costruito da Nomura è stato ampliato nel corso del tempo, e tra i cavalieri del keyblade di vecchia data c’è appunto Aqua, che sarà fondamentale anche in Kingdom Hearts 3.

L’enorme popolarità del personaggio in questo caso, ha portato la cosplayer italiana Eugenia Haruno Bellomia a creare un meraviglioso costume di Aqua, ammettendo di essere una fan della saga creata da Nomura.

In calce potete ammirare il meraviglioso cosplay di Haruno Bellomia:

Inoltre nella terza foto, possiamo ammirare il lavoro di altri due cosplayer che hanno deciso di rappresentare i personaggi di Ven e Terra, gli altri due personaggi giocabili all’interno del capitolo prequel.

Kingdom Hearts Birth by Sleep è un action RPG sviluppato e prodotto da Square Enix per PlayStation Portable . Il gioco è uscito in Giappone il 9 gennaio 2010, mentre nel Nordamerica e in Europa è stato pubblicato, rispettivamente, il 7 e il 10 settembre 2010.

Il gioco utilizza un sistema di battaglia differente dai precedenti giochi della serie. Il gioco è il prequel del primo KH per PlayStation 2 ed ha luogo dieci anni prima, concentrandosi sui viaggi di Terra, Aqua e Ventus nel loro viaggio tra i mondi, affrontando creature note come Nesciens mentre sono alla ricerca dello scomparso maestro Xehanort.

Il giocatore ha la possibilità di compiere tre avventure distinte con i tre personaggi.

Lo sviluppo di Birth by Sleep è iniziato nel giugno 2005, con parti di Kingdom Hearts II e Kingdom Hearts II Final Mix atte ad anticipare il gioco. Il gioco è stato diretto da Tetsuya Nomura e co-diretto da Tai Yasue.

Nomura lo ha definito “Episodio 0” (“Episodio 0.1” dopo l’uscita di Kingdom Hearts χ) dicendo che il gioco ricorpre la medesima importanza nella serie di Kingdom Hearts e Kingdom Hearts II.

Il gioco è stato ben accolto, vendendo 1,27 milioni di copie in tutto il mondo a novembre 2010 e ricevendo commenti positivi dalle pubblicazioni di videogiochi.

I critici hanno elogiato il gameplay, la grafica, la musica e la trama del gioco, accogliendo meno favorevolmente il level design ed i personaggi.