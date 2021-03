Kingdom Hearts IV, o un nuovo titolo della serie, potrebbe già essere in sviluppo negli studi di Square Enix. Sono passati ormai più di due anni dall’uscita del terzo capitolo e da allora non ci sono stati aggiornamenti sui nuovi possibili titoli. L’approssimarsi del 20° anniversario della saga, però, apre a nuove voci di corridoio. Non a caso, Tetsuya Nomura ha confermato che ci sono dei nuovi progetti in atto.

In particolare ha fatto riferimento ad un certo “Project Oath“, che potrebbe essere il nome in codice di Kingdom Hearts IV oppure di un nuovo spin-off. Già in precedenza questo nome era venuto fuori quando Square Enix aveva reso pubblica una lista di giochi in sviluppo con il nuovissimo Unreal Engine 5. Project Oath era infatti il nome legato ad un nuovo titolo di Kingdom Hearts in sviluppo.

Questo lascerebbe intendere che il nuovo capitolo della famosissima serie cross-over tra Disney e Square Enix sia già in sviluppo da più di un anno. Magari potrebbe vedere la luce prima del previsto. Ricordiamo che Kingdom Hearts III è uscito a distanza di 13 anni di distanza da Kingdom Hearts II, sebbene nel mezzo ci siano stati svariati spin-off della serie su console portatili.

Kingdom Hearts IV – un nuovo inizio per la serie?

Kingdom Hearts III poneva di fatto fine alla saga dedicata al “Cercatore dell’oscurità“, facendo da epilogo alla storia di Xehanort. Il titolo tuttavia lascia molte cose aperte e il suo misterioso epilogo ha fatto capire ai giocatori la volontà di Nomura di continuare la saga con una storia.

Kingdom Hearts IV dunque farebbe da apripista ad una nuova linea narrativa e, si presume, una nuova trilogia. Di sicuro le possibilità sono tante, ma siamo sicuri che, questa volta, Kingdom Hearts non salterà un’intera generazione di console casalinghe.

Se non lo hai ancora fatto, recupera subito Kingdom Hearts III per PlayStation 4!