Kaiju no.8: secondo un insider, il manga avrà un adattamento anime

Kaiju no.8 è appena approdato in Italia, e dopo la gradita accoglienza ottenuta sul giornale la Repubblica, il manga rivela ai suoi appassionati altre novità davvero succose.

Il manga di Naoya Matsumoto è ampiamente noto nel Paese del Sol Levante, e come già accennato, anche l’Italia ha fatto la sua parte a tal proposito. Star Comics ha infatti prodotto edizioni pregiate del manga, contenenti gadget e altre sorprese varie; l’hype è letteralmente alle stelle.

Come tutti i successi noti al grande pubblico, la trasposizione in anime è obbligatoria, anche se nel caso di Kaiju no.8 non abbiamo ancora conferme. Il noto insider conosciuto su Twitter come @_komi03 ha confermato che il manga avrà un suo adattamento anime.

A proporsi per la produzione sembra essere stata la TOHO, famigerata casa cinematografica che vanta numerose produzioni, tra le quali alcune a tema kaiju, come Godzilla ad esempio.

L’irriverente Naoya Matsumoto a quanto pare vedrà la sua storia diventare un anime, trasformando uno dei suoi sogni più grandi in realtà.

A seguire, l’annuncio ufficiale di Star Comics relativo alla pubblicazione italiana di Kaiju No. 8: