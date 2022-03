Star Comics: la Repubblica celebra l’uscita italiana di Kaiju No. 8

Star Comics ha puntato davvero molto sul manga Kaiju No. 8, arrivando addirittura a creare un sito apposito dove è anche possibile leggere il primo capitolo della storia.

I protagonisti del manga sono stati accolti in grande stile nel nostro Paese, con addirittura un intero articolo dedicato, sul noto giornale la Repubblica.

L’uscita di Sabato 19 Marzo di la Repubblica contiene uno speciale approfondimento sul manga fenomeno di Naoya Matsumoto che si rifà a Godzilla di Ishiro Honda del 1954 e a Pacific Rim di Guillermo del Toro.

L’articolo, scritto da Luca Valtorta, descrive approfonditamente il manga, parlando dei personaggi, dell’ispirazione e dei temi trattati dall’autore.

Il post Facebook di Star Comics cita:

Ma sarà mercoledì 23 marzo la data ufficiale dello sbarco dei kaiju in Italia, grazie all’uscita del volume 1 e delle sue edizioni speciali

Il KAIJU No. 8 MONSTROUS BOX è già disponibile, e in molti hanno già potuto leggere i primi due volumi di questa serie super attesa!

Oggi su la Repubblica, Luca Valtorta dedica due pagine a KAIJU No. 8 nell’inserto Robinson. Lo ringraziamo tantissimo, in attesa di vedere KAIJU No. 8 in tutte le librerie e fumetterie italiane!

Tra le edizioni più prestigiose troviamo la Monstrous Box contenente i primi 2 volumi dell’opera e 4 gadget esclusivi. Questa, è in uscita il 16 marzo, mentre la versione regular debutterà dal 23 marzo.

A seguire, l’annuncio ufficiale di Star Comics relativo alla pubblicazione italiana di Kaiju No. 8:

Kaiju: mostri giganteschi che improvvisamente appaiono portando morte e distruzione lungo la loro strada.

Il Giappone è il paese al mondo col più elevato tasso di occorrenza di queste calamità, al punto che i membri delle Squadre di Difesa Speciali istituite appositamente per combatterli vengono considerati autentici eroi nazionali – come la bella e glaciale Mina Ashiro, acclamato comandante della Terza Unità.

Ma c’è anche chi sognava di combattere questi mostri in prima linea e non ce l’ha fatta, e dopo innumerevoli tentativi andati a vuoto si è arreso e ora dà il suo contributo occupandosi della rimozione e dello smaltimento delle imponenti carcasse dei kaiju abbattuti.

È questo il caso di Kafka Hibino, disilluso trentaduenne tanto encomiabilmente solerte nel lavoro quanto trascurato e dedito a vizi come l’alcolismo nel tempo libero.

Ma proprio quando il nuovo collega Leno lo pungola a tal punto da riaccendere in lui l’ardore di un tempo, inducendolo a decidere di tentare per un’ultimissima volta l’esame d’ammissione ai corpi di difesa, in una strana circostanza una bizzarra creatura s’insinua nel suo corpo.

La trasformazione in un uomo-Kaiju, il cui livello di potenza e pericolosità è tale da farlo finire nella lista nera delle stesse Forze di Difesa con il nome in codice “Kaiju No. 8“, avviene immediatamente.

Come potrà, ora, mantenere quella promessa che molti anni prima fece proprio a Mina, sua amica d’infanzia: “un giorno combatteremo i kaiju fianco a fianco”…?