Kaiju No. 8: per lo School Library Journal è tra i migliori manga del 2021

L’autorevole rivista statunitense School Library Journal ha redatto la classifica dei migliori 10 manga del 2021. Il magazine in questione si occupa soprattutto di fornire delle recensioni relative ai libri per ragazzi. Ebbene, tra i vari nomi spicca anche quello di Kaiju No. 8, reduce dal raggiungimento di un altro obiettivo ottenuto negli scorsi giorni.

La top 10 comprende, tra gli altri: Adachi to Shimamura (Hitoma Iruma e Moke Yuzuhara; Boys Run the Riot (Keito Gaku); Bishounen Tanteidan (NisiOisin e Suzuka Oda); MAO (Rumiko Takahashi); Robo Sapiens Zenshi (Toranosuke Shimada); Kageki Shoujo!! (Kumiko Saiki); Keep Your Hands Off Eizouken! (Sumito Ōwara); Shino non sa dire il suo nome (Shūzō Oshimi); Fushigi Neko no Kyuu-chan (Sasami Nitori).

La pubblicazione in Italia di Kaiju No. 8

A seguire, l’annuncio ufficiale di Star Comics relativo alla pubblicazione italiana di Kaiju No. 8: