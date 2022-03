Dragon Ball Z con la trasformazione di Goku in Super Saiyan durante la saga di Freezer, ha segnato per sempre la storia del franchise. La rabbia suscitata dalla morte di Crilin riuscì a sbloccare le cellule S, che trasformarono la leggenda del Super Saiyan in realtà.

Se lanciamo un occhio al presente però, notiamo di come tutto sia cambiato, insieme ai personaggi e alle loro trasformazioni che col passare del tempo diventano sempre più potenti.

Ad oggi la trasformazione che fece tremare Freezer è ormai obsoleta, e quindi fa anche un effetto strano pensare che anni addietro sembrava insuperabile.

In molti forse non conoscono il commento di Akira Toriyama all’epoca, a proposito della primissima trasformazione di Goku in SSJ nell’aprile del 1991, quando debuttò su Weekly Shonen Jump il capitolo 317 intitolato “Vita o Morte“.

Oggi il nuovo modello della McLaren ha finalmente debuttato al GP degli Stati Uniti d’America. Sono rimasto sbalordito di come la forma ricordasse quella della Ferrari. Però era immensamente figa.

Toriyama really dropped one of the most iconic chapters in manga history then made his weekly comment about some new car. He my goat fr pic.twitter.com/RMwm9i2cmU — Wusha_27 (@Wusha27) March 20, 2022

Ebbene sì: Akira Toriyama nel giorno in cui uscì uno dei capitoli più importanti della storia dei battle shonen, l’autore dedicò uno spazio alla sua passione verso le automotive e le moto, che ancora oggi sono parte integrante delle sua vita.

A voi le ultime news sul prossimo lungometraggio del franchise:

Dragon Ball Super: Super Hero avrà un lungometraggio che si prospetta davvero interessante, visto che sarà incentrato interamente su Piccolo e Gohan.

I due storici guerrieri della saga tornano a combattere in grande stile contro il Red Ribbon, il leggendario Fiocco Rosso.

A poco più di un mese dall’uscita ufficiale del lungometraggio è stato annunciato uno speciale adattamento della pellicola in questione.

Ecco la sinossi del prossimo film:

La figlia di Gohan, Pan, viene successivamente rapita dal Red Ribbon e ovviamente il ragazzo dal sangue Sayan si lancerà in uno scontro senza pari contro Gamma 1 e Gamma 2, che si autodefiniscono supereroi, facendo quasi il verso a Great Saiyaman in persona. Le sequenze del trailer conducono lo spettatore in una battaglia per la vittoria sotto la pioggia battente, e mentre il tutto si svolge la clip si chiude con una capsula, visibile per qualche secondo, che emana gas a tutto spiano; i fan vociferano di un ritorno di Cell in grande stile, e di certo non è un ipotesi azzardata.

Ricordiamo che Toei Animation ha subito un attacco hacker e quindi la pellicola sarà slittata a data da destinarsi.