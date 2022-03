Panini: le uscite Planet Manga del 23 Marzo 2022

Tra le uscite Planet Manga del 23 Marzo 2022 troviamo il nuovo volume dell’Ultimate Deluxe Edition di Fullmetal Alchemist e l’esordio della miniserie Batman e la Justice League.

Chainsaw Man 2

Manga Monster 12

5,20 €

Autori: Tatsuki Fujimoto

Data di uscita: 24 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 11.5X17.5

Contiene: Chainsaw Man 2

Rilegatura: Brossurato

IL DEVIL HUNTER HA UN’OTTIMA RAGIONE PER NON LASCIARSI SCONFIGGERE…

Incastrato da Power, Denji si ritrova a combattere contro il sanguinario diavolo-pipistrello. La lotta ingaggiata è furiosa, ma vale la pena rischiare la vita per salvare uno stupido gatto? Ebbene sì, se il premio prevede di poter palpare le tette della sua padrona!

Batman e la Justice League 1

Manga Blade 60

5,20 €

Autori: Shiori Teshirogi

Data di uscita: 24 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 13X18

Contiene: Batman and the Justice League 1

Rilegatura: Brossurato

DALL’AUTRICE DI SAINT SEIYA LOST CANVAS, UNA NUOVA AVVENTURA MANGA PER IL CAVALIERE OSCURO

Un ragazzo giapponese, Rui Aramiya, giunge a Gotham City in cerca dei genitori scomparsi. Il fatidico incontro con Batman lo trascinerà in una rocambolesca avventura. L’aiuto della Justice League si rivelerà fondamentale.

Il Mio Dannato Rivale 8

7,50 €

Autori: Hashigo Sakurabi

Data di uscita: 24 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 13X18

Contiene: Dakaretai otoko no.1 ni odosareteimasu 8

Rilegatura: Brossurato + sovracover

Questa volta Takato si è cacciato in un bel guaio! Il clan Gozubara ha qualcosa in serbo per lui… e lo rapisce! Cosa vorranno per arrivare a tanto? Intanto, Junta è alle prese con Hashiba, ma non tutto sembra filare liscio neanche per lui. Una serie di strani eventi sembra mettere alla prova i due amanti. Che il destino gli sia avverso?

Kengan Ashura 19

7,00 €

Autori: Yabako Sandrovich, Daromeon

Data di uscita: 24 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 208

Formato: 13X18

Contiene: Kengan Ashura 19

Rilegatura: Brossurato + sovracover

Da una parte, Gensai Kuroki, la “lancia demoniaca”. Dall’altra, Setsuna Kiryu, l’ultimo rappresentante dello Stile della Volpe dell’Ombra. Saranno le dita a trafiggere o la mano a strappare? Scopritelo in un match senza esclusione di colpi! A seguire… l’atteso ritorno di Sen Hatsumi!

Kaijin Reijoh 6

7,50 €

Autori: Tetsuya Tashiro

Data di uscita: 24 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 232

Formato: 13X18

Contiene: Kaijin Reijoh 6

Rilegatura: Brossurato + sovracover

Lo scontro finale tra le Reijoh e i seguaci del Kairinto è ormai inevitabile. Riusciranno Asuma e gli altri Ero-Kaijin a guidare le loro compagne contro i terrificanti mostri sguinzagliati per la città? Il manga di Tetsuya “Akame Ga Kill!“ Tashiro entra nel vivo del suo arco narrativo!

Fullmetal Alchemist Ultimate Deluxe Edition 9

12,00 €

Autori: Hiromu Arakawa

Data di uscita: 24 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 272

Formato: 15X21

Contiene: Fullmetal Alchemist Kanzenban 9

Rilegatura: Brossurato + sovracover

BATTAGLIA SENZA ESCLUSIONE DI COLPI

Gluttony riesce a liberarsi e si scatena contro Ed, Roy e gli altri che lo avevano catturato. Ne nasce un accanito combattimento che, dopo l’arrivo di un altro homunculus accorso ad aiutare il compagno, porterà a importanti rivelazioni.