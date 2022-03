Due recenti titoli Marvel rinviati indefinitamente

La Marvel ha improvvisamente cancellato le prenotazioni di due titoli annunciati in tempi recenti, non specificando se siano soltanto rinviati o cancellati. Si tratta di una decisione alquanto improvvisa dato che uno di loro era stato messo incluso nel catalogo Marvel Previews solo il giorno prima,

Si tratta di Deadly Neighborhood Spider-Man, la miniserie a tinte horror di Spider-Man scritta da Taboo, frontman dei Black Eyes Peas e già autore di Werewolf by Night e Ghost Rider: Kushala, insieme a B. Earl e disegnata da Juan Ferreyra. Il giorno dopo la sua inclusione nel Previews con gli ordini di Aprile per Giugno, è stato cancellato.

Non è stato fornito nessun motivo in particolare per l’improvvisa cancellazione, ma potrebbe essere legato a dei possibili impegni della pop-star che gli impediscono di completare la sceneggiatura. Per evitare ritardi una volta iniziata la pubblicazione, la Marvel potrebbe preferire avere già in mano tutte le sceneggiature completate prima di iniziare la pubblicazione dell’opera, per evitare situazioni già verificatesi in passato con miniserie di autori impegnati in altri ambiti poi rimaste incomplete o concluse dopo anni.

È stato il caso di titoli Marvel talvolta cancellati dopo la prima uscita, come Iron Man: Viva Las Vegas di Jon Favreau e Daredevil/Bullseye: The Target, oppure i cui numeri successivi sono stati rinviati tante volte che sono usciti anni dopo, come Spider-Man/Black Cat: The Evil That Men Do di Kevin Smith o Ultimate Wolverine/Hulk di Damon Lindelof.

Per quanto riguarda il secondo titolo rinviato, si tratta della miniserie Secret Invasion, di Ryan North e Francesco Mobili, che era stata annunciata il mese scorso in uscita a Maggio ma di cui non si è trovata traccia del secondo numero nel Marvel Previews con le uscite di Giugno. Il giorno dopo l’uscita del Marvel Previews è stato comunicato ai distributori che gli ordini per il primo numero erano stati cancellati e che il titolo sarebbe stato annunciato una seconda volta nel corso dell’anno.

In questo caso, è più probabile che si sia scelto di posticiparne l’uscita per cavalcare l’onda dell’uscita della serie TV omonima, che si sta girando in questi giorni e che dovrebbe uscire su Disney+ tra fine 2023 e inizio 2024. Probabilmente la miniserie a fumetti uscirà quando inizierà la campagna promozionale per la serie Marvel Studios.