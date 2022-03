Galactus irrompe nel mondo di Fortnite in Zero War

Marvel Comics sta nuovamente collaborando di nuovo con Epic Games per Zero War, un’altra avventura che vedrà i personaggi Marvel interagire con il mondo di Fortnite, minacciato da nientemeno che Galactus, il divoratore di mondi.

Marvel X Fortnite: Zero War (Guerra Zero in Italia) è nuova miniserie in cinque numeri, che sarà pubblicata in contemporanea in Italia, negli Stati Uniti e in molti altre paesi, e segue la precedente collaborazione tra Marvel ed Epic, Nexus War, storia che aveva avuto anche varie tie-in con brevi backup in numerosi titoli Marvel.

Come descrive la Marvel, i loro eroi e diversi personaggi di Fortnite sono intrappolati in una “guerra senza fine” che può essere fermata solo recuperando e utilizzando il potere dei cosiddetti “Frammenti Zero” di “Energia Punto Zero“.

La cosa estremamente interessante di questa idea è che non è solo limitata all’Universo Marvel: questi elementi sono entrati anche nella continuity DC con il crossover Batman/Fortnite: Punto Zero, il che significa che grazie a Fortnite Marvel e DC stanno per vivere una sorta di nuovo crossover, a quasi vent’anni dall’ultimo incrocio ufficiale, JLA/Avengers.

Forse ancora più interessante è che il mondo di Fortnite, che a questo punto si può considerare una sorta di nesso cruciale delle realtà, sta per essere minacciato dall’entità cosmica divoratrice di mondi della Marvel, Galactus, come viene mostrato nelle prime pagine di Zero War rilasciate in anteprima.

Resta da vedere se, come Nexus War, questa storia sarà legata all’attuale continuity Marvel, dato che al momento Galactus, dopo quanto accaduto sulle pagine di Thor, non dovrebbe essere disponibile. Gli eventi attualmente in corso su Fantastic Four potrebbero cambiare le carte in tavola, e sono scritti da Dan Slott, che ha una lunga storia di collaborazioni con Christos Gage.

Le prime edizioni di tutti e cinque i numeri di Marvel X Fortnite: Zero War includeranno anche codici di download per elementi di gioco di Fortnite che saranno gratuiti per chiunque acquisti i fumetti. La miniserie è scritta dallo sceneggiatore Marvel di lunga data Christos Gage e dal capo creativo di Epic Games Donald Mustard, con disegni di Sergio Davila e copertine di Leinil Francis Yu.

L’editor Alanna Smith presenta così la storia: