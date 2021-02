Batman/Fortnite: Punto Zero è il titolo della nuova miniserie crossover tra il mondo del Cavaliere Oscuro di DC Comics e il popolare videogame di Epic Games, che Panini Comics pubblicherà in contemporanea con gli Stati Uniti.

Il primo numero di sei arriverà nelle edicole, nelle fumetterie e negli store online a partire da Martedì 20 Aprile 2021.

I numeri successivi di Batman/Fortnite: Punto Zero verranno pubblicati con cadenza quindicinale a Maggio (dal 4 maggio e dal 18 Maggio) e a Giugno (dal 1 Giugno e dal 15 Giugno), mentre l’ultimo numero che concluderà la serie sarà disponibile a partire dal 6 Luglio.

Ogni numero costerà 3 Euro.

Ogni copia cartacea conterrà un codice riscattabile per scaricare all’interno di Fortnite contenuti digitali ispirati agli eventi del fumetto: il primo sarà il nuovo costume di Harley Quinn Rebirth.

Chi raccoglierà tutti e sei i codici sbloccherà anche il nuovo costume “Armored Batman Zero” per il proprio personaggio di Fortnite.

La miniserie è scritta da Christos Gage con la consulenza narrativa di Donald Mustard, il Chief Creative Officer di Epic; è disegnata da Reilly Brown, Christian Duce, Nelson DeCastro e John Kalisz.

La copertina del numero uno è opera di Mikel Janín (Batman, Wonder Woman, Future State: Superman – Worlds at War).

Panini Comics descrive così la miniserie:

Il cielo sopra Gotham City si squarcia…una fenditura nella realtà stessa risucchia il Cavaliere Oscuro e lo trasporta in un mondo sconosciuto e bizzarro, nel quale non ricorda chi sia né da dove venga…Batman è finito dentro Fortnite!

Lì lotterà per ricordare il proprio passato e per sfuggire a un interminabile loop di caos e battaglie, e si troverà faccia a faccia con personaggi come il Renegade Raider, Fishstick, Bandolier e molti altri.

E mentre il più grande detective del mondo cerca di dare un senso a questo nuovo, bizzarro mondo, scoprirà la sconvolgente verità sull’Isola, su ciò che si cela oltre il loop e su come tutto quanto sia collegato al misterioso Punto Zero.

Batman/Fortnite: Punto Zero porterà alla luce segreti mai rivelati finora nel gioco né altrove!

Ogni appassionato di Batman, di Fortnite e di una storia mozzafiato accompagnata da disegni straordinari non potrà perdersi le avventure del Crociato Incappucciato contro i campioni di Fortnite sull’Isola, nel disperato tentativo di salvare non solo se stesso ma anche gli altri volti familiari dell’Universo DC…e forse l’intero Multiverso!