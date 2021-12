Spider-Man No Way Home arriva anche su Fortnite!

Fortnite – ecco l’aggiornamento con le Skin da Spider-Man: No Way Home!

Mentre Spider-Man: No Way Home è al cinema in questi giorni, anche su Fortnite arrivano Tom Holland e Zendaya, ovvero gli attori che interpretano Peter Parker e M.J. all’interno del Film.

E parliamo ovviamente delle skin inedite che possono essere acquistate nello shop, e che raffigurano i due attori nei loro ruoli, con un look perfettamente idoneo a quello del battle royale.

Ecco le Skin:

Come potete vedere dall’immagine qui sopra, i due attori vengono riproposti in maniera molto fedele, e lo Spider-Man cinematografico ha dalla sua anche il suo costume nero ed oro. I giocatori potranno inoltre utilizzare una speciale emote, con la quale Tom Holland si toglierà la maschera dell’Uomo Ragno, una feature esclusiva di questa skin.

Epic Games ha rivelato che presto arriveranno nuove versioni ispirate all’MCU.

Ecco anche il video di presentazione con i personaggi:

Fortnite e Marvel – La parnership continuerà?

Come aveva annunciato al lancio della Skin su Ant-Man, Donald Mustard, creative director di Epic Games, produttrice del gioco, la collaborazione tra i due colossi durerà per parecchio tempo:

“Questo è solo l’inizio, l’inizio di tanti contenuti che abbiamo pianificato per i prossimi anni, in questa collaborazione con la Marvel. Questa non è la fine, è solo l’inizio“.

Infatti i due titani delle rispettive industrie successivamente si sono uniti per crossover a tema: Black Widow, Loki, Shang-Chi, e adesso Spider-Man: No Way Home.

La collaborazione tra il colosso fumettistico americano e il videogame era cominciata nell’Agosto del 2020, e sarebbe dovuta durare fino alla fine di Novembre 2020, ma a quanto pare non sarà così. Oltre a skin e quant’altro per Fortnite, anche la Marvel stessa aveva reagito con entusiasmo alla novità, realizzando una serie di cover variant per le uscite autunnali. Da notare che il crossover tra i due universi è canonico nel mondo di Marvel Comics, svolgendosi nel periodo della Nexus War pubblicata su Thor nel Marzo dello scorso Anno.

CURIOSITA’: In passato, la Marvel aveva collaborato con altri colossi videoludici per ampliare il suo pubblico già grande. Non è difficile pensare ai crossover degli anni ’90 con Street Fighter prima e poi con la sua casa produttrice, la Capcom, proseguito sino ad oggi con il rilascio, nel 2017, di Marvel vs Capcom Infinite. Come se non bastasse, Marvel vs Capcom 2 ha ancora una fervida fanbase e tornei ufficiali che vengono disputati.

