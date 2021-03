Dopo aver dedicato l’intera Stagione 4, e diversi altri bundle ai personaggi Marvel, su Fortnite è arrivato anche Ant-Man, con un set dedicato disponibile nel Negozio Oggetti.

Ant-Man è l’ultimo eroe/cacciatore Marvel ad unirsi alla Stagione 5 così descritto da Epic Games:

Che sia microscopico o gigantesco, Ant-Man è sempre pronto a salvare il mondo. Ora che ha assunto dimensioni adatte per la Battaglia reale, è l’ultimo supereroe Marvel a unirsi alla caccia.

Il set di Ant-Man comprenderebbe la sua tuta progettata da Hank Pym, il piccone Stuzzicadenti, e il fedele aiutante di Ant-Man, Ant-Tonio (Anthony nel primo film Marvel Studios) che funge anche da dorso decorativo.

Insieme all’uomo formica è arrivato anche un concorso fotografico, di cui vi riportiamo di seguito tutti i dettagli, presi dal sito ufficiale di Fortnite:

Sull’isola, Ant-Man ha la sua altezza normale, ma puoi comunque provare a rimpicciolirlo con gli effetti ottici della prospettiva. Per il nostro prossimo concorso di Fortografia, cerca di far apparire minuscolo Ant-Man (o il personaggio che preferisci!) con le tue foto di gioco. E non intendiamo dei semplici screenshot con zoom all’indietro… Usa le tue abilità fortografiche per far sembrare microscopico il tuo soggetto! (Per esempio: fai in modo che un albero sembri gigantesco in confronto!) Condividi le tue immagini con noi su Twitter usando l’hashtag #Fortography!

Cosa ne pensate dell’arrivo di Ant-Man su Fortnite? Ci giocherete scegliendo proprio l’eroe in miniatura? Fatecelo sapere scrivendo un commento qui sotto.

Fortnite e Marvel – La parnership continuerà?

Questo bizzarro ‘crossover’ non solo è realtà, ma sembra anche che sia così riuscito da essere destinato a durare ancora vari anni.

Come annunciato da Donald Mustard, creative director di Epic Games, produttrice del gioco, la collaborazione tra i due colossi durerà per parecchio tempo:

“Questo è solo l’inizio, l’inizio di tanti contenuti che abbiamo pianificato per i prossimi anni, in questa collaborazione con la Marvel. Questa non è la fine, è solo l’inizio“.

La collaborazione tra il colosso fumettistico americano e il videogame era cominciata in Agosto, e sarebbe dovuta durare fino alla fine di Novembre 2020, ma a quanto pare non sarà così. Oltre a skin e quant’altro per Fortnite, anche la Marvel stessa aveva reagito con entusiasmo alla novità, realizzando una serie di cover variant per le uscite autunnali. Da notare che il crossover tra i due universi è canonico nel mondo di Marvel Comics, svolgendosi nel periodo della Nexus War pubblicata su Thor nel Marzo dello scorso Anno.

CURIOSITA’: In passato, la Marvel aveva collaborato con altri colossi videoludici per ampliare il suo pubblico già grande. Non è difficile pensare ai crossover degli anni ’90 con Street Fighter prima e poi con la sua casa produttrice, la Capcom, proseguito sino ad oggi con il rilascio, nel 2017, di Marvel vs Capcom Infinite. Come se non bastasse, Marvel vs Capcom 2 ha ancora una fervida fanbase e tornei ufficiali che vengono disputati.

