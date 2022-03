Netflix: il colosso dello streaming e il problema degli account condivisi

Si vociferava da tempo che in casa Netflix ci sarebbero stati dei cambiamenti. Infatti, la famosa piattaforma streaming sta procedendo ad alcune modifiche dovute alla condivisione degli account, che da tempo è sempre stato al centro di molteplici discussioni. In alcuni Paesi Netflix sta sperimentando una nuova funzione per la condivisione degli account, volta ad un addebito diretto a chi sfrutta il suddetto servizio al di fuori del nucleo familiare.

Come di norma questa è una cosa che Netflix vuole contrastare, visto e considerato che smorza il guadagno complessivo e blocca la produzione di nuovi film e serie Tv, visto che si tratta di un escomotage al limite del legale. Ma dato che è un servizio offerto dalla piattaforma streaming, è compito di quest’ultima risolvere la situazione. A tal proposito arriveranno delle soluzioni sperimentali, per i clienti facenti parte del Cile, Costa Rica e Perù.

Abbiamo concesso un enorme vantaggio ai familiari che condividono Netflix, visto che ulteriori addebiti non sono mai stati considerati e la condivisione schermo ha sempre giovato all’utenza che usufruiva del servizio. Ora, nonostante il successo della suddetta modalità, alcuni hanno compreso come funziona la condivisione account, ed altri invece, hanno amaramente confuso. Il problema consiste negli account che hanno condiviso il profilo con altri nuclei familiari, impedendo all’azienda di guadagnare e investire in altre produzioni.

Proprio per questo Netflix ha introdotto una funzione apposita «per condividere con facilità e sicurezza» l’account al di fuori delle persone non comprensive della propria famiglia. La prima funzione consiste nell’aggiunta di due profili secondari utilizzabili da persone esterne al nucleo di condivisione — ma solo per abbonamenti Standard e Premium — al costo dell’equivalente di circa tre dollari statunitensi (in Cile, per avere un metro di comparazione, gli abbonamenti mensili a Netflix vanno dall’equivalente di 7,50 a 14 dollari).

La seconda, è palesemente una complementare della prima novità, visto che consentirà agli abbonati Base, Standard e Premium che sfruttano l’account di un altro nucleo famigliare di trasferire le proprie informazioni su un nuovo profilo o su un profilo esterno a pagamento, mantenendo in questo modo la cronologia delle visualizzazioni, l’elenco dei preferiti e i consigli personalizzati.