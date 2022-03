Dragon Ball Super 82: riaffiorano i ricordi di Goku sopiti da tempo

Il prossimo capitolo del manga di Dragon Ball Super farà i conti con il passato. Lo scontro tra Gas e Goku è sempre più furioso e le vie d’uscita riguardanti l’incontro si fanno sempre più strette. Il teletrasporto istantaneo sembra essere la soluzione, anche se al momento rimane solo un funzionale diversivo.

Ammettendo la superiorità tecnica del suo avversario, Goku decide di scappare letteralmente da Gas, che non riesce ancora a gestire la tecnica della trasmissione istantanea. Il Saiyan sta temporeggiando in attesa di qualcosa che possa aiutarlo a sistemare la situazione, anche se non sappiamo bene cosa possa aiutare pienamente Goku.

I leak svelano però in piccola parte cosa accadrà. Nel capitolo 82 di Dragon Ball Super si torna a 40 anni prima, ovvero al giorno in cui Monaito assistette al combattimento tra Gas e Bardack appunto. Improvvisamente a Goku appariranno i ricordi della sua infanzia. Il guerriero Saiyan ricorderà le facce e le voci dei genitori:

Sopravvivi, qualsiasi cosa accada.

Frase breve e concisa, ma sicuramente emozionante per i fan di vecchia data e non. La forza di Bardack e Gine è stata tramandata a loro figlio Goku, che molto probabilmente sbloccherà una nuova forma capace di mettere la parola fine allo scontro con Gas. Non ci resta che attendere il 18 Marzo, che si avvicina sempre di più.

Ecco gli spoiler in calce:

The Moment That Saves The Granolah Arc Is Finally Here 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/idXmwCP2I2 — BlackScape 🇺🇦 (@DragonBallBLK) March 16, 2022