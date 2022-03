La serie di Dragon Ball Z rimane una delle preferite dal pubblico, visto e considerato che contiene tra le saghe più importanti in assoluto, ed è comprensiva degli eventi più rilevanti riguardante l’intera epopea. Una tra queste è l’arrivo dei Saiyan sul pianeta Terra. L’atterraggio di Nappa e Vegeta è stato un evento decisivo per la mitologia di Dragon Ball.

Il primo scontro tra Goku e Vegeta è storico ormai, e tra l’anime e il manga, abbiamo di fronte uno dei combattimenti più famosi di sempre, capace di tener testa, ancora oggi, a tanti battle shonen moderni. Durante la famosa saga dei Saiyan, Vegeta era nettamente superiore a Goku, e alcune tecniche erano davvero inarrivabili per il protagonista, che spesso si spingeva oltre i suoi limiti fino a consumarsi.

Tra i tanti colpi scagliati dal Principe dei Saiyan, troviamo il Galick Cannon, una tecnica devastante capace di distruggere l’intero Pianeta. Per omaggiarne la grandezza Temple Studio ha realizzato un modellino in scala dedicato, che sicuramente farà gola ai fan e ai collezionisti di genere. La statua riproduce Vegeta ovviamente, che scaglia uno dei suoi colpi più potenti.

La figure è attualmente disponibile in preordine al costo totale di 317 dollari, di cui 100 da scalare al momento dell’acquisto come acconto. Temple Studio avverte gli interessati: la statuetta verrà prodotta in una quantità limitata di 150 pezzi con la consegna prevista durante il terzo quadrimestre del 2022.

Il prossimo film di Dragon Ball Super: Super Hero ha anche una sinossi:

La figlia di Gohan, Pan, viene successivamente rapita dal Red Ribbon e ovviamente il ragazzo dal sangue Sayan si lancerà in uno scontro senza pari contro Gamma 1 e Gamma 2, che si autodefiniscono supereroi, facendo quasi il verso a Great Saiyaman in persona. Le sequenze del trailer conducono lo spettatore in una battaglia per la vittoria sotto la pioggia battente, e mentre il tutto si svolge la clip si chiude con una capsula, visibile per qualche secondo, che emana gas a tutto spiano; i fan vociferano di un ritorno di Cell in grande stile, e di certo non è un ipotesi azzardata.

Dragon Ball Super, nella saga attuale, ha permesso di esplorare maggiormente il passato della razza Sayan, insieme al passato ed a l’approfondimento di uno dei personaggi maggiormente apprezzati dal pubblico. Inoltre, come se non bastasse, i fan hanno avuto l’occasione di godersi una nuova forma dedicata a Vegeta, ovvero la potentissima Ultra Ego, e non in bianco e nero, ma a colori.

Secondo Toyotaro l’Ultra Ego è di colore viola, e di conseguenza anche aura e capelli di Vegeta assumono il pantone in questione. La particolarità (o la citazione) della suddetta trasformazione, conduce alla perdita delle sopracciglia proprio come lo storico Super Sayan 3.