The Ancient Magus Bride in un nuovo poster

The Ancient Magus Bride è una versione contorta di Beauty And The Beast.

Vede una giovane ragazza di nome Chise che stava tentando di trovare una casa tutta sua, acquistata all’asta da un misterioso stregone dall’aspetto terrificante.

La serie anime originale si è conclusa nel 2018, ma il franchise sta cercando di tornare in autunno con una nuova serie originale soprannominata The Ancient Magus Bride: West Boy And The Knight of The Blue Storm.

Un nuovo poster per il progetto che ha colpito il web.

La serie originale è stata creata da Wit Studio, che ha precedentemente lavorato alle prime tre stagioni de L’Attacco dei Giganti.

Questo progetto in arrivo non vedrà Wit Studio ancora una volta alla guida.

Piuttosto sarà lo Studio Kafka a occuparsi dei compiti legati all’animazione.

In un’intervista con Crunchyroll, uno dei membri fondatori di Kafka, Kouichi Naruse, ha discusso della formazione di questo nuovo studio di animazione:

“Quando il nuovo progetto per The Ancient Magus’ Bride è iniziato l’anno scorso, lo Studio Kafka è stato fondato perché volevo creare uno studio dedicato ad esso. Ho sempre voluto avere la mia società di produzione, quindi il tempismo è stato perfetto. Quando ho iniziato a lavorare in questo campo, mi sono divertito così tanto a lavorare su un progetto con il signor Abiru e il signor Terasawa. Ho sempre voluto creare di nuovo qualcosa con loro, quindi ho chiesto loro se si sarebbero uniti a me”.

L’account Twitter ufficiale della serie in arrivo ha condiviso il nuovo poster per suscitare l’entusiasmo dei fan per l’arrivo di West Boy e il ritorno di the Ancient Magus and his bride:

The Ancient Magus Bride:

Si tratta di un manga shōnen scritto e disegnato da Kore Yamazaki. La pubblicazione è iniziata il 30 novembre 2013 sulla rivista Monthly Comic Blade, su cui è proseguita fino al settembre 2014 per poi passare su Comic Garden, dove è attualmente in corso. In Italia il manga è pubblicato da Star Comics a partire dal febbraio 2016

La descrizione ufficiale della prossima serie OVA, secondo Crunchyroll, è la seguente: