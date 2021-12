The Missing 8 – il nuovo anime originale di Wit Studio gratis su YouTube

The Missing 8 è il nuovo web anime originale di Naoki Yoshibe (Le Bizzarre Avventure di Jojo) e Wit Studio (Vinland Saga, Attack on Titan), basato sui video musicali di Fuzi.

I primi due episodi sono disponibili gratuitamente su YouTube, nell’edizione in lingua originale con sottotitoli in Inglese.

Il terzo seguirà a breve.

The Missing 8 racconta di un mondo devastato abitato da androidi e robot. “Poppy” è un androide che assomiglia a un essere umano. “Punkun” è un androide che non è interessato agli umani. Una notte, una stella cade davanti a loro mentre guardano su per il cielo…

Il cast include:

Hikaru Tohno: Poppy

Makoto Koichi: Punkun

Atsumi Tanezaki: Maesarc

Risae Matsuda: Emory

Ai Kayano: Madre

Mitsuru Miyamoto: Padre

Hibiku Yamamura: Raphaela

Misaki Watada: Corey

Yoshibe dirige la serie anime presso Wit Studio e si occupa anche degli storyboard, della direzione artistica e del montaggio.

Aoi Umeki è aiuto regista.

Naoki Sato, Fuzi e Yoshibe scrivono le sceneggiature.

Yamato Kasai dei Mili e Neru compongono la colonna sonora.

lighton HIOKI e Ao Fujimori sono gli animatori chiave.

Miyuki Kowata si occupa dei colori e di rifinire le animazioni.

Fuzi, light e sowiti curano il character design, Tsuyoshi Kusano è il lux font designer.

Fuzi e tokiki sono i concept artist.

Miu Niyamoto dirige i fondali presso Studio RUFUS, mentre Perryko Kitajima si occupa dei fondali presso Wit Studio.

Miu Miyamoto, E-CHO e tokiki sono gli artisti degli sfondi presso Studio RUFUS.

Azuma è il direttore del compositing e lavora al compositing insieme a Yoshibe.