L’Attacco dei Giganti sul momento più emotivo di Jean

L’Attacco dei Giganti ha mostrato la scena più emozionante della serie di Jean Kirstein nella quarta e ultima stagione della serie!

L’anime sta ora accelerando verso la sua fine. La marcia dei colossali di Eren Yeager ha fatto in modo che tutti coloro dentro e fuori le ex mura piene di Titani capissero il senso del suo piano per distruggere il resto del mondo.

I fan hanno visto come Jean si sia ritrovato al centro di gran parte del caos scoppiato tra gli Eldiani e il nuovo gruppo di Yeagerist ritrovandosi a supportare il nucleo principale del piano di Eren per salvare l’isola di Paradis.

Jean capisce che questa pace si può ottenere a costo della sofferenza di tanti. Ma quando si trova effettivamente ad affrontare la sofferenza del suo passato, non riesce a trattenere tutte le emozioni che prova.

Qui di seguito è possibile vedere la clip dove tutte le emozioni di Jean legate al passato vengono fuori. In particolar modo quando si torna a parlare del defunto collega e amico Marco:

jean was trying to keep the anger he was feeling under control after learning the truth about what happened to marco, but every word that came out of reiner's mouth increased it, until he couldn't take it anymore

L’episodio 84 de L’Attacco dei Giganti vede un’improbabile alleanza tra Eldiani e Marleyani. Questa si forma quando decidono di affrontare direttamente il Titano Fondatore di Eren.

È qui che quelli come Reiner e Gabi si trovano faccia a faccia con Jean e gli altri. Si raccontano tutti i crimini che avevano commesso l’uno contro l’altro al servizio della vittoria della guerra per le rispettive parti.

Poi Reiner ricorda a Jean della morte di Marco e quindi scatena la sua rabbia.

Scoprendo che Marco non è stato solo ucciso da Reiner e Annie, ma ucciso in un modo così spietato, Jean non riesce a trattenere tutti i sentimenti che gli stavano ribollendo dentro.

Finora ha lottato internamente con l’idea degli Yeagerist e delle sue perdite in guerra, e sebbene sia stato in grado di tenerlo sotto controllo fino ad ora, questa rivelazione è stata sufficiente per spingerlo oltre il limite.

Tanto che non può fare a meno di dare un pugno in faccia a Reiner un paio di volte per sentirsi meglio.