L’Attacco dei Giganti sull’importanza di animare il volto di Yelena

Il regista della quarta e ultima stagione de L’Attacco dei Giganti ha parlato dell’importanza di animare il volto eccezionale di Yelena nell’anime!

L’ultima stagione della serie si sta rapidamente avvicinando alla fine poiché ciascuno degli episodi conduce verso qualunque sia il finale di finale.

La serie concentra la sua attenzione su un piccolo gruppo di improbabili alleati che si uniscono per affrontare in qualche modo il potere di Eren e del Titano Fondatore.

Attraverso questo e la prima metà della stagione, i fan hanno visto un lato completamente nuovo per tutti .

Ciò era particolarmente vero per la misteriosa Yelena. Sebbene sia stata introdotta alla fine della serie come qualcuno che stava lavorando di nascosto con Zeke, continua a essere una delle aggiunte più curiose del cast.

Raramente viene meno la sua “faccia da poker”, e quando lo ha fatto, è diventato un grande momento. La sua espressione nascosta prende vita nell’anime in un modo sinistro.

Come ha spiegato il regista della serie, il team dell’anime si è assicurato raggiungere lo stesso picco surrealista del manga originale.

Parlando della produzione della stagione finale parte 2 de L’Attacco dei giganti, il regista Yuichiro Hayashi ha parlato del lavoro che è stato effettivamente necessario per animare il volto di Yelena per questa scena.

A quanto pare, il lavoro precedente del regista su Kakegurui: Compulsive Gambler (che ha una delle animazioni facciali più selvagge viste nell’anime) ha davvero contribuito a dare vita a questo aspetto, “Poiché ho avuto esperienze con opere come Kakegurui, io sono abbastanza bravo in cose del genere…” inizia Hayashi.

“Quando vedi quella faccia, ti chiedi che tipo di emozione ci sia dietro… Anche in quella scena desolata, c’è un momento di sollievo comico, o meglio di orrore. Avere un momento del genere è unico per questa serie. E vogliamo per ricreare l’atmosfera del manga nell’animazione. Come una commedia surreale.”