L’Attacco dei Giganti: spiegato il coinvolgimento più intenso del creatore

Il regista de L’Attacco dei Giganti spiega un grado di coinvolgimento più stretto con Hajime Isayama per la seconda parte della quarta e ultima stagione!

L’anime sta accelerando verso il suo gran finale episodio dopo episodio. Ciò significa che ci sono alcuni enormi sviluppi ogni volta che la serie continua a impostare i suoi piani finali di gioco.

È un caso molto diverso per la seconda parte della stagione de L’Attacco dei Giganti rispetto alla prima uscita l’anno scorso.

Il team dietro l’anime ha avuto un approccio molto diverso questa volta. Ciò include anche il creatore originale del manga, Hajime Isayama.

Il regista Yuichiro Hayashi fornisce una spiegazione circa i cambiamenti della seconda parte del finale di stagione in una conversazione speciale sulla produzione rilasciata da Studio MAPPA.

La prima parte dell’ultima stagione era nel mezzo della produzione mentre Isayama stava anche lavorando al manga finale.

Ma con il manga completamente completato, Isayama ha molto più tempo per esaminare ciascuno degli elementi della produzione della Parte 2 e dare più feedback rispetto a prima.

Hayashi confessa:

“Controlla gli storyboard ogni volta. Durante la prima parte, stava lavorando al finale, quindi sembrava che fosse davvero impegnato. Ma ora è tutto finito. Il suo feedback era di un foglio in formato A4, ma ora si tratta di due fogli A4. E ora sta controllando le cose più da vicino. Ci sono molti suggerimenti per il miglioramento come: “Voglio che tu aggiusti questa parte ,’ ma anche un sacco di ‘Oh, è fantastico’, il che mi rende molto felice“.

Hayashi ha anche rivelato che c’erano alcune richieste specifiche che Isayama aveva fatto su alcuni episodi.

I cameo segreti che sono decollati con i fan e molte altre cose in arrivo nei nuovi episodi.

Mentre la serie si avvicina alla realizzazione degli ultimi momenti del manga, non sorprende che il creatore stia guardando le cose molto più da vicino di prima.