L’Attacco dei Giganti, il manga di Hajime Isayama, si è ufficialmente concluso la scorsa settimana con il Capitolo 139 lasciando ai lettori un capolavoro lungo ben 11 anni che sarà sempre ricordato tra gli archivi di successo del fumetto giapponese.

Per chi ha avuto modo di seguire le vicende conclusive del manga, sa benissimo che L’Attacco dei Giganti ha avuto un finale agrodolce, dipinto dalla morte del protagonista Eren Yeager.

D’altro canto pare che il personaggio, almeno la sua volontà di essere libero, si sia reincarnato in un uccello che, a fine capitolo, va a far visita all’amata Mikasa picchiettando su quella sciarpa, appartenuta inizialmente ad esso, che da sempre porta con sè.

Il destino di essere accomunato alla figura di un uccello era stato anticipato dal vero inizio, tuttavia esclusivamente nella serie animata, con il primo episodio.

Difatti, proprio nelle prime fasi dell’episodio pilota e prima dell’invasione dei Giganti sull’Isola di Paradiso, vediamo gli occhi di Eren guardare il cielo ed incontrare il riflesso di un uccello che vola libero e beato, incurante della catastrofe che si sarebbe consumata da lì a poco.

Tutto questo si può riassumere come la volontà di Eren: essere e vivere libero, davvero a tutti i costi.

Ecco di seguito il momento di cui parliamo emerso da una comparazione di un fan su Twitter:

The fact that first scene of s1 ep1 was the birds flying and next scene was the bird's reflection on Eren's eyes…. I can't process this!! Isamaya you brilliant fool!! #ThankYouIsayama #aot139spoilers pic.twitter.com/Vv9wUW2FyG

— Ho 🇧🇩 (@chikonjilapi) April 8, 2021