Kore Yamazaki, in occasione dell’uscita del video promozionale per l’OAD intitolata Mahō Tsukai no Yome: Nishi no Shōnen to Seiran no Kishi (The Ancient Magus Bride: The Boy From the West e The Knight of the Mountain Haze), basato sulla serie animata tratta dal suo omonimo manga, ha rivelato che ha intenzione di lanciare una nuova serie manga, il 10 settembre, con il titolo provvisorio di Ghost and Witch.

Yamazaki rivelerà maggiori dettagli su dove e come serializza il manga in un secondo momento.

Lo slogan sull’immagine recita “Tu non sei altro che un oggetto. Ora segui i tuoi ordini come un cane e mettiti al lavoro”.

A proposito di The Ancient Magus Bride

Kore Yamazaki ha lanciato The Ancient Magus Bride (Maho Tsukai no Yome) il 30 Novembre 2013 sulle pagine della rivista Monthly Comic Blade di Mag Garden, ma la rivista ha cessato la pubblicazione nel settembre 2014.

Il manga è poi passato alla rivista Monthly Comic Garden. Mag Garden ha pubblicato il 14° volume a settembre 2020 e Seven Seas Entertainment il 13° volume del manga nell’ottobre 2020. La società ha pubblicato due libri di supplemento per il manga nel 2017: The Ancient Magus Bride: The Golden Yarn (Kinshi-hen) and The Ancient Magus Bride: The Silver Yarn (Ginshi-hen).

Entrambi i libri contengono racconti scritti dalla stessa Yamazaki, così come altri autori come Yuichiro Higashide (Fate /Apocrypha) e Yoshinobu Akita (Sorcerous Stabber Orphen). Seven Seas Entertainment ha pubblicato The Ancient Magus Bride – The Golden Yarn nel dicembre 2018 e The Ancient Magus Bride: The Silver Yarn nel marzo 2019.

In Italia il manga è pubblicato da Edizioni Star Comics che descrive così la trama:

Chise Hatori ha solo quindici anni ma ha già perso tutto: non ha più una famiglia né speranze per il futuro. Un giorno, però, le compare davanti un misterioso mago che le offre un’allettante opportunità di riscatto… Potrà fidarsi di questo misterioso e intrigante individuo? E cosa mai vorrà da lei?! Due sono le opzioni in gioco: o la aiuterà a risollevarsi dal suo triste destino o la farà precipitare ancora più in basso, nelle tenebre più buie…

Il manga ha dato origine a spin-off, light novel, spettacoli teatrali, una serie animata per la tv e OVA.

