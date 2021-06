Il Italia il manga esce per Edizioni Star Comics, la serie anime è su Crunchyroll.

The Ancient Magus Bride, il manga sovrannaturale di Kore Yamazaki edito da Mag Garden in Giappone e in Italia da Star Comics, godrà di un nuovo progetto animato annunciato lo scorso Marzo.

La prima fase del progetto si compone di tre nuovi episodi animati originali in Blu-ray Disc (OAD), allegati ai volumi 16, 17 e 18 del manga che saranno messi in vendita rispettivamente il 10 Settembre 2021, il 10 Marzo 2022 e il 10 Settembre 2022.

In apertura possiamo guardare il trailer del primo OAD.

The Ancient Magus Bride – i nuovi OAD

Kore Yamazaki ha ideato la storia dei nuovi OAD dei The Ancient Magus Bride, ambientata prima dell’entrata di Chise al college.

La storia prende il via quando Spriggan visita la casa di Elias e Chise, portando loro la notizia di un nuovo strano Wild Hunt.

Un’altra parte della storia si concentrerà su Gabriel, un ragazzo stufo di separarsi dagli amici e di vivere in posti e circostanze non familiari che farà cadere il velo che lo separa dal mondo della magia.

Dirige l’anime Kazuaki Terasawa (Anonymous Noise) presso Studio Kafka, nuovo studio fondato specificatamente per gli OAD.

A proposito di The Ancient Magus Bride

Kore Yamazaki ha lanciato The Ancient Magus Bride (Maho Tsukai no Yome) il 30 Novembre 2013 sulle pagine della rivista Monthly Comic Blade; cessate le pubblicazioni della rivista nel Settembre 2014, la serie si è trasferita su Monthly Comic Garden.

Al momento il manga si compone di 15 volumi.

Il manga ha dato origine a spin-off, light novel, spettacoli teatrali, una serie animata per la tv e OVA.

In Italia è in corso per Edizioni Star Comics (12 volumi finora), che così presenta la serie:

Chise Hatori ha solo quindici anni ma ha già perso tutto: non ha più una famiglia né speranze per il futuro. Un giorno, però, le compare davanti un misterioso mago che le offre un’allettante opportunità di riscatto… Potrà fidarsi di questo misterioso e intrigante individuo? E cosa mai vorrà da lei?! Due sono le opzioni in gioco: o la aiuterà a risollevarsi dal suo triste destino o la farà precipitare ancora più in basso, nelle tenebre più buie…

Gli anime sono disponibili in streaming su Crunchyroll.

