Demon Slayer: un misterioso evento per celebrare l’anniversario

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è diventato così importante che è difficile immaginare l’industria degli anime prima del suo lancio.

Il travolgente successo dello show è incredibile e ufotable ha portato avanti la sua eredità quest’anno con la seconda stagione.

In soli tre anni, Demon Slayer è diventato l’anime da battere e ora sembra che sia in programma un evento speciale per celebrare il suo ultimo anniversario.

L’intera faccenda è venuta alla luce di recente quando Demon Slayer ha pubblicato un poster speciale che evidenziava l’anime e il suo anniversario.

Dopotutto, questa primavera segnerà il terzo anniversario di Demon Slayer. La pietra miliare ha ricevuto un poster appariscente con tutti, da Tanjiro a Kyojuro e altro ancora.

La key visual ha anche confermato che uno speciale evento per l’anniversario dell’anime si terrà il prossimo mese.

Secondo il rapporto, Demon Slayer celebrerà due giorni in onore del suo terzo anniversario. L’evento si svolgerà dal 16 al 17 aprile.

Al momento, non si sa cosa potrebbe derivare da questo evento, ma i fan stanno speculando a prescindere.

Non è un segreto che i fan desiderino maggiori informazioni sulla terza stagione di Demon Slayer.

La serie di successo ha confermato che una nuova stagione è in lavorazione e adatterà l’arco narrativo del manga Swordsmith Village.

Demon Slayer: il manga

Si tratta di un manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotōge, e pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 15 febbraio 2016 al 18 maggio 2020.

Di seguito, la sinossi del manga: