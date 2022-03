Demon Slayer: in arrivo in Italia il nuovo volume

Sul sito ufficiale dell’editore italiano Star Comics sarà possibile acquistare a partire dal 9 marzo il volume numero 18 di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

Il nuovo manga dei record, il cosiddetto erede di Dragon Ball e One Piece, sarà acquistabile al prezzo di 4,90€ in tutte le fumetterie italiane, edicole oppure su amazon.

Si tratta di un manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotōge, e pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 15 febbraio 2016 al 18 maggio 2020.

La sinossi del manga è la seguente

Giappone, Periodo Taishō. Tanjiro è il primogenito di una numerosa famiglia orfana del padre, che vive in un’isolata casa di montagna tra i boschi. Un giorno, tornando a casa dopo essere stato al villaggio a vendere il carbone, trova la madre e i fratelli massacrati, ad eccezione della sorella Nezuko che è stata trasformata in un demone, ma ha ancora qualche pensiero ed emozione umana. Tanjiro inizia così il suo viaggio in cerca di una cura per far tornare sua sorella di nuovo umana e per impedire che la stessa tragedia accaduta a loro possa accadere ad altre persone.