Boruto: ecco i primi dettagli per la prossima ending

Boruto: Naruto Next Generations ha condiviso nuovi dettagli per la prossima grande sequenza a tema finale dell’anime!

L’anime è ora nel mezzo di una serie di archi originali per dare al manga più tempo per sviluppare la sua storia oltre l’invasione di Isshiki Otsutsuki nel villaggio della Foglia.

Ciò significa che lo staff dietro la serie è ora in grado di sperimentare di più con le sequenze tematiche di apertura e di chiusura allegate alla serie.

Mentre la serie si prepara per il suo prossimo tema finale, l’account Twitter ufficiale dietro la rivista V-Jump di Shueisha ha rivelato nuovi dettagli su ciò che i fan possono aspettarsi.

Servendo come 20° sigla finale per l’anime in generale, il prossimo finale di Boruto: Naruto Next Generations sarà interpretato da This is Japan.

Sebbene non sia stato ancora rivelato quale sarà il titolo del nuovo tema finale, è stato confermato che sarà presentato in anteprima ad aprile. Tuttavia, non c’è ancora una data o un episodio confermati fissati per il debutto del nuovo finale.

Boruto: la serie anime

L’anime sta attualmente esplorando un nuovo arco narrativo in cui Boruto e gli altri affrontano una serie di pirati che continuano ad aumentare con il proseguire degli episodi.

Mentre la serie sta facendo uso degli sviluppi visti nell’arco precedente e ha fatto avanzare i personaggi in alcuni modi notevoli come la creazione di Sarada Uchiha e Chunin ufficiale, probabilmente passerà un po’ prima che la serie torni al suo adattamento degli eventi del manga.

Il manga sta ancora lavorando per le ricadute dell’invasione di Isshiki e ha dato gli ultimi ritocchi all’arco successivo con il nuovo capitolo della serie.

Continuerà il suo percorso nel futuro per un po’ di tempo, quindi potrebbe non essere fino al 2023 o giù di lì che vedremo più avanti la storia principale. Ma almeno i fan potranno vedere tutti i tipi di nuove storie ed eventi che il manga non potrebbe mai coprire!