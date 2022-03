Boruto: svelati i titoli degli episodi di marzo

Le testate giornalistiche televisive giapponesi hanno svelato in anteprima i titoli degli episodi di marzo della serie anime di Boruto: Naruto Next Generations.

Come si può direttamente leggere dall’account Twitter di OrganicDinosaur, qui di seguito è possibile dare un’occhiata ai titoli:

06 marzo – episodio 239: “Il ragazzo dell’isola della costruzione di navi“

“La nave che trasporta Boruto e la gente dal’Isola Dotou sta affrontando dei problemi – è bloccata in mare e non si sta muovendo. Allora, Kajiki e altri carpentieri compaiono. Hanno deciso che la barca sarà riparata per loro sull’isola che costruisce navi.”

13 marzo – episodio 240: “Il sogno di Ikada“

“Boruto parte in barca, timonata da Ikada. Entrambi sono diretti in un laboratorio per riunire tutte le parti necessarie per riparare la barca. Nonostante le obiezioni della propria famiglia, Ikada decide di lasciare casa e cercare un lavoro legato alle barche. In quel perido di tempo incontra il suo maestro – Kajiki. Ikada racconta a Boruto che allora sognava di diventare un encomiabile carpentiere. I due continuano a parlare di diverse cose: Boruto e Ikada aprono il loro cuore genuinamente l’uno con l’altro. Ma proprio in quel momento entrambi riescono a scorgere una nave in difficoltà. Collaborando l’uno con l’altro, riescono a salvare l’intera crew. Tuttavia Boruto riesce a intravedere qualcosa di incredibile.”

20 marzo – episodio 241: “Il segreto di Ikada“

“La nave viene finalmente riparata. Di conseguenza la data di partenza dall’isola della costruzione di navi si avvicina molto presto. Ikada, che è diventato amico di Boruto, promette di fargli visita e incontrarlo un giorno – quando avrà raggiunto il suo sogno. Proprio in quel momento la sorella maggiore di Ikada gli compare davanti. Cerca di riportarlo a casa forzandolo. Quando Ikada lasciò casa, Seiren fu l’unica a supportare la sua decisione. Tuttavia, Ikada sembra incapace di comprendere il punto di vista o i sentimenti della sorella. Questo provoca una situazione di attrito. Intanto – con l’imminente partenza della nave – Kurosoki Buntan, Hebiichigo, e Fuefuki Kyohou si aspettano una commutazione delle loro sentenze a causa del loro duro lavoro. Sorprendentemente, viene fuori che il loro risarcimento non è tanto consistente quanto avevano sperato in origine.”

27 marzo – episodio 242: “Perfezionamento”

“Per vendicarsi su Boruto e i suoi compagni per aver distrutto la fortezza ambulante di Tenma, i pirati sbarcano sull’isola della costruzione di navi. Boruto, Karatachi Kagura, e gli altri Shinobi cominciano a lottare contro i pirati. Un subordinato del clan Funato – Funamushi – piomba improvvisamente per provare a catturare Kagura vivo da utilizzare come merce di scambio con il villaggio Kirigakure. Anche se Kagura prova a contrattaccare brandendo la “Soutou Hiramekareki” – una cosa affidatagli dal Mizukage Rokudaime, Choujyuurou – Funamushi è un nemico alquanto formidabile. Nel frattempo, Seiren compare di fronte a Boruto. L’assalto implacabile di Seiren tormenta Boruto.”

Boruto: Naruto Next Generations: il manga e l’anime

Si tratta di un manga scritto da Ukyo Kodachi e disegnato da Mikio Ikemoto con la supervisione di Masashi Kishimoto. Nel novembre 2020, Kodachi si è dimesso, e Kishimoto stesso è subentrato come scrittore.

Esso costituisce uno spin-off e un sequel di Naruto, dello stesso Kishimoto. L’opera è stata pubblicata in Giappone dalla Shūeisha sulle pagine di Weekly Shōnen Jump a cadenza mensile da maggio 2016 a giugno 2019 per poi proseguire su V Jump da luglio 2019.