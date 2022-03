Komi Can’t Communicate anticipa il debutto di un nuovo personaggio

Komi Can’t Communicate è all’inizio di una nuova stagione. La commedia romantica di successo è pronta a portare Komi fuori dalla sua comfort zone e ad aiutarla a raggiungere il suo obiettivo di fare 100 amici.

I fan sanno che l’obiettivo sarà difficile da raggiungere, ma sono fiduciosi. E ora, per la seconda stagione è disponibile una nuova key visual che introduce un nuovo studente a tutti noi.

L’immagine è stata trasmessa in diretta su Twitter per gentile concessione di Komi Can’t Communicate. È stato lì che i fan sono stati accolti da Katai Makoto, e c’è una buona ragione per cui i lettori del manga stanno adulando lo studente dalla faccia seria.

Il personaggio mostrato è Makoto. Lo studente indossa una semplice uniforme scolastica qui composta da pantaloni scuri, una camicia bianca attillata e una giacca blu navy aperta.

Il resto del look si conclude con capelli biondi a punta, e la sua piccola espressione è adornata con un cerotto per completare il suo aspetto duro.

Naturalmente, i lettori di manga sanno che tipo di ragazzo è Makoto. Nonostante il suo aspetto da delinquente, Makoto è molto tenero.

Le sue azioni da duro sono sempre fraintese e questo gli ha dato una cattiva reputazione in passato.

Fatica anche a parlare con gli altri proprio come Komi, quindi comprende la ragazza ansiosa in un modo in cui pochi altri possono.

Ora, i lettori vedranno Makoto fare il suo grande debutto televisivo e la seconda stagione ne trarrà vantaggio solo dalla sua aggiunta.

Komi Can’t Communicate è attualmente in streaming su Netflix. La prima stagione si è conclusa lo scorso anno e la sua nuova stagione verrà lanciata in Giappone ad aprile.