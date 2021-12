Komi Can’t Communicate: ufficializzata la fine dell’anime

Stando a quanto comunica il sito ufficiale dell’emittente nipponica TV Tokyo, l’anime di Komi Can’t Communicate si concluderà con l’episodio 12 che verrà trasmesso il 22 dicembre del 2021.

I dettagli dell’anime di Komi Can’t Communicate

In Giappone la serie ha debuttato il 6 ottobre 2021 per poi approdare, su Netflix, il 21 ottobre 2021 con un doppiaggio in 8 lingue differenti. A seguire la sinossi presa dal sito della nota piattaforma streaming:

In una scuola superiore piena di personaggi unici, Tadano aiuta la compagna timida e solitaria Komi a raggiungere l’obiettivo di trovare 100 nuovi amici.

Ayumu Watanabe (Come dopo la Pioggia) supervisiona la serie anime, Kazuki Kawagoe (Beyblade Burst) la dirige presso lo studio OLM (Berserk, Pokémon).

Deko Akao (Shirayuki dai Capelli Rossi) si occupa della composizione della serie, mentre Atsuko Nakajima (Ranma 1/2) cura il character design.

Per quanto riguarda i doppiatori, Shouko Komi ha la voce di Aoi Koga, Hitohito Tadano di Gakuto Kajiwara e Najimi Osana di Rie Murakawa.

A questi si aggiungono Fujii Yukiyo nel ruolo di Agari Himiko, Hidaka Rina nel ruolo di Yamai Ren, Ookubo Rumi nel ruolo di Nakanaka Omoharu e Hidaka Noriko nel ruolo del narratore.

L’edizione italiana del manga di Tomohito Oda

Komi Can’t Communicate è edito, in Italia, da J-POP: