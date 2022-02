Tra le uscite manga Star Comics del 2 Marzo 2022 si segnala l’esordio di Four Knights of the Apocalypse, il sequel di The Seven Deadly Sins disponibile anche in un’edizione limitata con cartolina in omaggio.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 2 Marzo 2022, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice. Potete scoprire tutte le novità di Marzo qui.

ARRIVARE A TE – LA PERSONA DEL DESTINO n. 2

UP n.211

di Karuho Shiina

€ 4,50

Eiji, incuriosito dal passato di Kurumi, lancia alla ragazza una proposta audace… ovvero le chiede di mettersi con lui! Imbarazzata, Kurumi vorrebbe accettare la proposta, ma non crede che il ragazzo abbia serie intenzioni con lei, infatti lo mette costantemente alla prova. La sera in cui Kurumi viene nuovamente presa di mira da uno stalker, chiede a Eiji, accorso a salvarla, di non andarsene. Per i due inizia così una notte da trascorrere insieme, da soli…

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 13

di Gosho Aoyama

€ 5,90

Conan e i suoi piccoli amici si recano in uno studio cinematografico con il professor Agasa per assistere alle riprese del nuovo film di mostri con protagonista il terribile Gomera. Naturalmente, non tarda a verificarsi una tragedia: qualcuno, con indosso il costume di Gomera, uccide a coltellate il produttore del film.

FOUR KNIGHTS OF THE APOCALYPSE n. 1

STARDUST n.106

di Nakaba Suzuki

€ 4,50

Secondo la profezia, in un futuro non lontano i Quattro Cavalieri dell’Apocalisse distruggeranno il mondo. Gli invincibili Cavalieri Sacri che hanno giurato fedeltà a Re Arthur sono in fermento per scongiurare il disastro. Le conseguenze raggiungono i confini più remoti del paese… e sconvolgono il destino di un ragazzo, che compirà il suo primo passo seguendo il proprio cuore. Ad aspettarlo ci saranno sogni, speranze, onori… o castighi?

Si alza il sipario sulla nuova serie fantasy del maestro Nakaba Suzuki, attesissimo sequel di The Seven Deadly Sins!

FOUR KNIGHTS OF THE APOCALYPSE n. 1

CON CARTOLINA A TIRATURA LIMITATA!

STARDUST OMAGGIO n.106

di Nakaba Suzuki

€ 4,50

Per festeggiare l’evento, il primo volume sarà disponibile anche in un’edizione a tiratura limitata con una fantastica cartolina celebrativa delle due serie!

HITORIJIME MY HERO n. 10

QUEER n.27

di Memeco Arii

€ 6,50

Setagawa e Kosuke hanno iniziato a vivere insieme e finalmente possono entrare in modalità “sposini novelli”, anche se il contratto di affitto della nuova casa è di un solo mese… Kosuke però è molto impegnato col lavoro e i due riescono a vedersi pochissimo. Ma anche tra Hasekura e Kensuke c’è qualcosa di diverso dal solito… Come se non bastasse, con la comparsa del padre di Kosuke e Kensuke, l’atmosfera si fa sempre più carica di suspense!

MY HERO ACADEMIA n. 31

DRAGON n.282

di Kohei Horikoshi

€ 4,30

In seguito alla battaglia contro Shigaraki, alle rivelazioni sul passato di Endeavor e al caos che regna per le strade dopo la liberazione di molti Villain, la fiducia negli Heroes tocca il minimo storico da quando Allmight era il Simbolo della Pace. Ma chi crede ancora nel bene è fortemente deciso a fare di tutto per riallacciare i fili della speranza…

SHAMAN KING FINAL EDITION n. 23

di Hiroyuki Takei

€ 5,90

Il professor Muntzer, padre di Redseb e Seyrarm, è diventato uno spirito vincolato e dopo aver posseduto la figlia assale Yoh e i suoi amici. Redseb si rivolge a suo padre nel tentativo di fermarlo, ma lui non sembra intenzionato ad ascoltarlo e il golem continua ad attaccare. In quel momento fa la sua comparsa… Chocolove?!