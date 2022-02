Federico Vascotto 2022-02-22T16:47:56+01:00 Autore: Lorenza Di Sepio, Marco Barretta Casa Editrice: Tunué Provenienza: Italia Prezzo: € 17,50, 21.2 x 2.6 x 15.4 cm, 368 pp., colori., brossurato Data di pubblicazione: 10 Febbraio 2022

Se c’è una cosa che ha sempre caratterizzato le pubblicazioni di Lorenza Di Sepio e Marco Barretta è l’autoironia, fin dai titoli dei propri graphic novel che strizzano l’occhio all’attualità e alla socialità. Ed è proprio in questo spirito che nasce Ti sblocco un ricordo, il loro volume appena uscito giusto in tempo per San Valentino per Tunué, che già aveva pubblicato la loro saga di Daisy. Dopo Procrastination e In Love, quindi, la coppia più famosa del web si tuffa nei ricordi per celebrare 10 anni di strisce e vignette, riunendole attraverso una storia inedita che faccia da collante a tutto il racconto.

Ti sblocco un ricordo: 10 anni di Simple & Madama

Ti sblocco un ricordo unisce la pucciosità che ha sempre caratterizzato le vignette e le strisce di Simple & Madama – alias Lorenza Di Sepio e Marco Barretta – al provare a dare unitarietà al racconto. L’escamotage? Il deus ex machina è la perdita della memoria di Madama, alla quale portata da un dottore viene consigliata l’ipnosi. Ora la nostra eroina dovrà provare ad aprire le porte del suo palazzo della memoria, con accanto l’eroe Simple che non vuole essere dimenticato, sfidando gli indovinelli della Madamista.

C’è la solita ironia delle piccole grandi lotte e conquiste quotidiane della vita di coppia in questo Ti sblocco un ricordo che utilizza 10 anni di strisce e vignette che diventano ricordi, della coppia così come dei lettori, chiamati in causa in prima persona a chiedersi: riuscirà Madama a ricordare e qual è il motivo di questa amnesia? E riuscirà a recuperare tutti i ricordi, nello spirito di Coco? Sempre attenti ai propri lettori, Di Sepio e Barretta hanno rieditato e riscritto strisce e vignette in un font adatto anche ai dislessici.

Non solo: la coppia di autori alter ego di Simple & Madama utilizza anche a livello narrativo gli stessi ricordi/vignette, ad esempio all’inizio concentrandosi su Madama facendola apparire scherzosamente antipatica e poi su Simple e sul suo buon cuore. Un climax per approfondire sempre di più 10 anni di “vita” fumettistica.

Nel fil rouge dato dalla Madamista ci sono quindi indovinelli da decifrare, porte da aprire e un’avventura tra le pagine all’insegna della nostalgia, tanto di moda in questi tempi difficili. Sicuramente un modo originale e simpatico per celebrare quanto fatto finora dai due autori che non dimentichiamolo si sono cimentati anche con graphic novel inedite e singole – tra cui i già citati Procrastination e Daisy per arrivare a un totale di 10 pubblicazioni, numero fortunato per la coppia di autori e creativi, e ad un magazine bimestrale.

Il tutto nato su Facebook quasi per gioco nel 2012 e poi diventato un appuntamento irrinunciabile per molti utenti, anche su carta nel 2013, creando una community affezionata e fedele. Numeri importanti come le più di 365 pagine che compongono il volume, più dei giorni dell’anno.

Ricordi belli e ricordi brutti si annidano nella mente e nella memoria di Madama, come in qualsiasi coppia e nella vita di chiunque, ma è proprio nello spirito dell’unione fa la forza che Simple sarà un importantissimo tassello del puzzle.

Ovviamente, in Ti sblocco un ricordo Di Sepio e Barretta non si dimenticano di nessuna delle loro creazioni nel corso di questi dieci anni e quindi avremo anche delle guest star prestigiose: non solo la già citata Madamista, ma anche Amamda e Frienderico.

L’edizione a cura di Tunué è un bel volume che celebra il decennale e ciò che Simple & Madama hanno rappresentato e continuano a rappresentare per l’affezionato pubblico.