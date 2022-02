Tunué: tutte le novità per il 2022

Anno ricco di pubblicazioni per la casa editrice di Latina. Le novità Tunué non smettono mai di sorprendere grandi e piccini: l’anno inizia con la riconferma della serie crime “7 Crimini” e con la pubblicazione del nuovo fumetto di Simple & Madama. Non solo: nella prima metà dell’anno troveremo il prosieguo delle serie di successo per ragazzi Emma e l’unicorno e Avatar.

Ma non finisce qui: l’editore ci conferma che vi saranno grandi novità relative a uno dei più grandi autori finora da loro pubblicato. Se volete scoprire di chi stiamo parlando, lo troverete in fondo all’articolo.

Ecco una breve lista delle novità Tunué che troveremo in libreria nel 2022:

PRIMO TRIMESTRE

Gli incubi di Kafka di Peter Kuper: la claustrofobia e mania dei racconti di Kafka si trasformano in immagini grazie alla matita dello stesso autore di Cuore di tenebra. Uscita: 26 gennaio

Ti sblocco un ricordo di Simple & Madama: il piccolo Simple dovrà recuperare la memoria di Madama. Uscita: 10 febbraio

7 Crimini – La violenza vol. 2, con Pontrelli e De Luca: una storia di violenza sessuale che si capovolge e diventa qualcosa di inaspettatamente… violento. Uscita: 17 febbraio

Vento di libertà, di Lelio Bonaccorso: racconta una saga familiare intercalata nella rivoluzione dei vespri siciliana. Un’amore impossibile tra una ragazza siciliana e un ragazzo francese. Uscita: 3 marzo.

Menta di Christian Galli: la protagonista deve sopravvivere alla morte del suo anziano cane. Una storia dai toni mistery. Uscita: aprile 2022.

NOVITÁ RAGAZZI

Pablo – L’arte dell’amicizia di Remi Lay: una bambina segue un simpatico cane che fa sempre la stessa tratta con un cestino in bocca e la lista della spesa. Tutti i bimbi credono che sia suo e lei approfitta della cosa per farsi degli amici. Uscita: 17 febbraio 2022

Avatar – Fumo e Ombra: arriva il quarto capitolo della saga animata. Uscita: marzo 2022

Come creare fumetti di Gud: una guida compatta per ragazzi delle scuole medie e oltre, adatto anche a insegnanti e genitori che vogliono imparare a maneggiare il linguaggio del fumetto. Uscita: marzo 2022

Emma e l’unicorno contro i goblin: terzo volume della divertentissima bimba e delle sue folli avventure con il suo amico unicorno. Uscita: marzo 2022

The Legend of Korra: il futuro del Regno della Terra è messo in pericolo dal suo passato. Uscita: prima metà 2022

MAGGIO

The magic fish di Trung Le Nguyen: pubblicazione in concomitanza con il periodo del Pride. Una storia dove c’è bisogno di raccontarsi delle favole per instaurare un dialogo. Una famiglia asiatica che vive in America: il figlio sa parlare in inglese, la madre no. Tra le difficoltà di comunicazione, subentra anche il tentativo di fare coming out.

Nei boschi di Emily Carroll: raccolta di storie horror dell’autrice pluripremiata.

Colori invisibili: esordio di Sabrina Gabrielli. Racconta la storia di una ragazza incapace di vedere i colori, fino a quando non conoscerà un ragazzo che vedrà arancione.

SECONDA METÀ DEL 2022

Investigators – Viaggio al centro della tazza di John Patrick Green: nuove strepitose avventure del duo strampalato Mango e Sciallo!

Le regole dell’estate di Shaun Tan: nuova edizione, piena di poesia di un grande bestseller.

The Cardboard Kingdom di Chad Sell: fa ridere ed emozionare. Protagonisti un gruppo di bambini capaci di creare un mondo partendo dalle scatole di cartone.

Le sorelle Gremillet – Gli amori di Cassiopea di Alessandro Barbucci e Giovanni Di Gregorio : le tre sorelle trascorrono le vacanze estive dalla nonna. L’incontro tra Cassiopea e il bell’Oliver scatenerà qualcosa di inaspettato…

Nido di nebbia di Ariel Vittori e Andrea Voglino : viaggio in tutte le difficoltà che si attraversano per adottare un bambino e iniziare ad instaurare un rapporto con lui.

La storia del topo cattivo di Bryan Talbot: con prefazione di Neil Gaiman, parla di un abuso di un genitore nei confronti di una bambina. Il calvario per fuoriuscire dal trauma.

American Born Chinese di Gene Luen Yang: tre vite, quella del nuovo arrivato Jin Wang, del Re Scimmiotto e Chin-Kee, si uniscono per dare una svolta inaspettata alla loro quotidianità. Una favola moderna che parte da grandi classici.

La banda del pallone vol.2 di Loris De Marco e Enrico Nebbioso Martini: tantissime nuove avventure aspettano Matteo e i suoi amici!

Sèance Tea Party di Reimena Yee: diventare grandi non è l’obiettivo di Lora, che vuole continuare a divertirsi, fin quando non incontra il fantasma Alexa.

Nuovo libro di Pera Toons (senza titolo)

Inoltre ci saranno diverse novità legate ai successi di Paco Roca, che verranno annunciate nel corso del 2022.