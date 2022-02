Jujutsu Kaisen: annunciata la seconda stagione dell’anime

Il cast del film animato campione di incassi Jujutsu Kaisen 0 (Gekijo-ban Jujutsu Kaisen 0) ha annunciato ufficialmente la seconda stagione della serie omonima ispirata al manga omonimo scritto e disegnato da Gege Akutami.

La seconda stagione vedrà la luce sulle reti giapponesi ed è prevista per il 2023.

Il creatore del manga Gege Akutami ha anche disegnato un’illustrazione per commemorare il successo del film e l’annuncio della seconda stagione. L’illustrazione presenta un commento di Akutami per ringraziare lettori, spettatori e tutti coloro che sono coinvolti nella produzione.

Junya Enoki, doppiatore del protagonista dello show Yuji Itadori, è apparso all’evento per annunciare la nuova stagione.

Lo staff dell’evento ha fatto rotolare una scatola sul palco ed Enoki è saltato fuori dalla scatola indossando una fascia che elogiava il film per la sua corsa al successo. Quando Enoki si è voltato, il retro della fascia ha annunciato la seconda stagione.

Una schermata sopra il cast ha poi aggiunto che la stagione sarà presentata in anteprima nel 2023.

La prima stagione dello show sarà nuovamente trasmessa a partire dal 3 aprile.

Jujutsu Kaisen: l’anime

L’anime televisivo Jujutsu Kaisen è stato presentato in anteprima nell’ottobre 2020 e aveva 24 episodi.

Crunchyroll ha trasmesso l’anime in streaming al di fuori dell’Asia mentre andava in onda in Giappone e ha anche trasmesso in streaming doppiaggi in inglese, spagnolo, portoghese, francese e tedesco.

L’anime è basato sull’omonimo manga di Gege Akutami. Akutami ha lanciato il manga sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha a marzo 2018.

Viz Media ha pubblicato i primi tre capitoli del manga in inglese in contemporanea con il Giappone come parte della sua iniziativa Jump Start. Quando Viz è poi passato al suo nuovo modello Shonen Jump nel dicembre 2018, la società ha iniziato a pubblicare nuovi capitoli del manga in digitale.

Shueisha sta inoltre pubblicando il manga sul suo servizio MANGA Plus.