Crunchyroll Italia annuncia 4 nuovi anime

Crunchyroll Italia ha appena annunciato 4 nuovi anime che vanno ad aggiungersi alle novità in arrivo questo Autunno.

Tra le nuove proposte animate troviamo la terza stagione di World Trigger e il nuovo progetto originale di The Ancient Magus Bride (entrambi i manga escono per Star Comics in Italia).

I 4 nuovi anime in arrivo su Crunchyroll Italia

Ecco i titoli:

Digimon Ghost Game

Prossimamente su Crunchyroll!!! È in arrivo una nuova storia sui Digimon e, questa volta, persino ologrammi e fantasmi ne faranno parte.

Let’s Make a Mug Too

Con l’aiuto di molte persone nate nel luogo, “Let’s Make a Mug, Too” continuerà a crescere!

World Trigger Season 3

Un giorno, nella città di Mikado si aprì un Portale verso un altro mondo. I Neighbor, invasori provenienti da un’altra dimensione, invasero l’area attorno al Portale, gettando la città nel panico. A sorpresa, un’organizzazione misteriosa fece la sua comparsa e scacciò i Neighbor. L’organizzazione, chiamata Border Defence Agency, svolge ricerche indipendenti sulla tecnologia Neighbor e combatte per difendere il nostro mondo. In poco tempo costruirono un’enorme base e misero a punto un sistema di difesa contro i Neighbor. Da quel giorno sono passati quattro anni.

The Ancient Magus’ Bride -The Boy from the West and the Knight of the Blue Storm

Poco prima che Chise diventasse una studentessa a tempo pieno, durante il sonnellino di Cartaphilus… Chise ha ricevuto un invito all’accademia e lei, con l’aiuto di Elias e degli altri, ha iniziato a prepararsi. In un giorno tanto pieno, è arrivato uno spriggan a casa sua su uno strano cavallo a recare un messaggio secondo cui “qualcosa di male sarebbe accaduto durante la caccia selvaggia”. Gabriel, un normale ragazzo appena trasferito da Londra, era annoiato. Da questa situazione in cui era lontano dai suoi amici e in una terra a lui estranea. Da tutto. Guardava fuori dalla finestra, come se volesse fuggire attraverso essa, quando ha scorto del fumo di tabacco. Quando è corso fuori per rincorrerlo è successo l’impossibile: il suo mondo ha iniziato a sovrapporsi a quello nascosto dei maghi.

