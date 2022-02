Il misteroso ritorno dei Thunderbolts

I Thunderbolts stanno per fare il loro ritorno nell’Universo Marvel con una nuova, misteriosa formazione.

La Marvel ha infatti diffuso, attraverso Newsarama, un misterioso teaser con il logo storico del groppo, le sagome oscurate di sei personaggi e una variazione dello storico slogan “Justice, like lighting!” (“Giustizia, come un fulmine!”) in cui però la parola Justice viene sostituita da altri due termini censurati.

I Thunderbolts nascono come sostituti degli Avengers e dei Fantastici Quattro quando i due gruppi di eroi scompaiono (ritenuti morti) alla fine della saga Onslaught. Dopo essere apparsi in una manciata di albi, nel primo numero della loro serie viene rivelato in maniera shoccante che non si tratta in realtà di eroi, ma di una serie di criminali, gli ex Signori del Male, che hanno adottato nuove identità in un piano di conquista globale guidato dal Barone Zemo.

Negli anni il concetto alla base dei Thunderbolts è cambiato spesso, mantenendo sempre alla base il concetto dei criminali che si comportano da eroi: che si trattasse di genuini tentativi di redenzione guidati da Occhio di Falco, o di una task-force governativa sul modello della Suicide Squad della DC, data in gestione a Norman Osborn, oppure ad un programma di riabilitazione dei carcerati gestito da Luke Cage.

L’ultima incarnazione dei Thunderbolts è nata durante la saga King in Black, ed è stata istituita dal sindaco di New York Wilson Fisk (l’ex Kingpin), che ha reclutato una squadra di supercriminali per operare come eroi al servizio del comune.

Questa incarnazione del supergruppo è stata recentemente ripresa nella saga Devil’s Reign e nella precisione nella miniserie Devil’s Reign: Villains for Hire, dove a capo di questo gruppo è stato posto John Walker, U.S.Agent. Può darsi che questa nuova incarnazione dei Thunderbolts sia legata al finale di Devil’s Reign.

La presenza di U.S.Agent, personaggio che ha fatto il suo esordio nel Marvel Cinematic Universe in The Falcon and the Winter Soldier, ha fatto pensare che con questo ritorno dei Thunderbolts potremmo vedere, in sinergia con l’universo cinematografico, una versione del gruppo simile ai vecchi Dark Avengers, ovvero con delle “copie” dei più famosi eroi Marvel interpretate da criminali o comunque da personaggi moralmente discutibili.