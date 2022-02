Binary si prende la scena sulle pagine di Captain Marvel

Come avevamo riferito, negli ultimi numeri di Captain Marvel è tornata in scena Binary, ovvero l’identità che Carol Danvers aveva assunto negli anni ‘80 e ‘90, dopo aver perso i poteri di Miss Marvel per mano di Rogue nello storico Avengers Annual # 10 e aver sviluppato nuovi poteri durante un’avventura degli X-Men nello spazio a fianco dei Predoni Stellari.

La nuova Binary però non è Carol Danvers, bensì una sorta di costrutto energetico che Carol è stata in grado di evocare quando era impossibilitata a combattere in prima persona, ma che pare avere una volontà indipendente dall’attuale Captain Marvel.

Le misteriose origini e i poteri di questa nuova versione di Binary verranno ulteriormente esplorati in un nuovo arco narrativo che inizierà in Captain Marvel # 38 di maggio. Questo numero, che è l’inizio del ciclo narrativo successivo a The Last of the Marvels, vedrà Binary assumere il ruolo di Capitan Marvel dato che Carol Danvers è scomparsa.

La Marvel ha rilasciato sul suo sito la copertina di questo numero firmata dal Marvel Stormbreaker R.B. Silva, che omaggia quella del primo numero di questa serie realizzata da Amanda Conner, mostrando alcuni dei costumi più iconici di Captain Marvel nel corso degli anni.

La scomparsa di Carol costringe la nuova entità Binary a sostituirla, ma entrare nei panni di uno dei più grandi eroi della Terra non è un’impresa facile. Mentre Binary si ritrova immersa in un mondo che capisce a malapena, le domande su chi e cosa sia esattamente Binary diventano sempre più insistenti. E comunque, dov’è finita Captain Marvel?!

Kelly Thompson ha presentato questo nuovo ciclo così:

“Sono davvero entusiasta di questo nuovo esaltante arco narrativo per Carol e Binary – si chiama trials (processi, traversie) – e lascia che te lo dica, queste donne li stanno attraversando. Il periodo di Carol Danvers nei panni di Binary è stato uno dei suoi più affascinante — e anche uno dei suoi look migliori e più potenti. E mentre Carol a volte attinge a quel potere – è un nome e un aspetto che sono rimasti sullo scaffale, inutilizzati – quindi abbiamo pensato, perché non averli entrambi? Non c’è motivo per cui non possiamo avere Captain Marvel e anche Binary – e con ciò gli ingranaggi hanno iniziato a girare per la creazione di questo nuovo fantastico personaggio. È stato un viaggio così divertente finora e c’è molto di più in serbo per lei!”

Il look originale di Binary è stato rivisto e rimodernato da Russell Dauterman, che ha dichiarato: