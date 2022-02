Kochikame: il manga ottiene la memorial Hall a Tokyo

Il quartiere Katsushika di Tokyo ha annunciato lunedì che costruirà il memorial hall per il manga Kochikame di Osamu Akimoto nel quartiere di Kameari, dove è ambientato il manga.

Secondo al fonte Anime News Network, Il governo locale ha fissato un budget di 89 milioni di yen (circa 770.000 dollari USA) e prevede di terminare la sala nel 2024.

La sala sarà costruita a pochi minuti dalla stazione di Kameari, in un appezzamento di terreno di 193 metri quadrati. Eiji Aoki, il sindaco di Katsushika Ward, ha notato che il progetto si è consultato con Akimoto, dicendo che la sala “sembrerà di entrare nel mondo [del manga]”.

La stazione locale di Kameari sulla linea Joban, ospita già le statue di alcuni personaggi del manga. Alcuni personaggi sono presenti anche sui tombini in tutto il quartiere.

Kochikame: il manga

Kochikame è un manga shonen creato da Osamu Akimoto e pubblicato in Giappone dalla Shūeisha sulla rivista Weekly Shōnen Jump.

La sinossi:

“Il manga è ambientato ai giorni nostri, intorno alle varie stazioni di polizia della parte bassa della città di Tokyo, e tratta delle disavventure di un agente di mezza età, Ryotsu Kankichi, chiamato dai colleghi Ryo-san. Tali situazioni non riguardano solamente la centrale di polizia, ma possiamo trovare Ryo-san in una moltitudine di diversi contesti, comunque in compagnia dei suoi colleghi. Il tutto viene rappresentato in modo divertente, anche con citazioni ad opere esterne al manga.“

Il manga termina a settembre 2016 dopo 40 anni di serializzazione, anche se da allora Akimoto ha pubblicato diversi capitoli extra per il manga. La serie manga registra circa 150 milioni di copie in stampa a giugno 2016, anno della pubblicazione del 199° volume.

Il 201° volume del manga è stato pubblicato nell’ottobre 2021.

Il manga ha ispirato una serie animata televisiva, film anime, speciali anime, film live-action, una serie live-action e diverse rappresentazioni teatrali.