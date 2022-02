Netflix aggiungerà presto nuovi speciali di One Piece

Nuovi episodi di One Piece in vista

Altri speciali di One Piece arriveranno su Netflix alla fine di questo mese!

Netflix è diventata una nuova casa degna di nota per One Piece poiché mentre la serie di lunga data è stata disponibile su numerosi servizi di streaming nel corso degli anni.

Netflix conferma la sua prossima serie anime originale

Netflix ha giocato un ruolo fondamentale per l’anime attraverso la licenza di alcune delle prime serie del franchise, e ora presenta anche un nuovissimo adattamento live-action in lavorazione.

La produzione della nuova serie è finalmente cominciata e, in un certo senso, Netflix la celebra aggiungendo alcuni nuovi speciali nel giro di poche settimane.

Come riporta Comicbook, Netflix ha rivelato l’intenzione di introdurre altri due speciali dell’anime di One Piece sul servizio di streaming entro la fine di febbraio. Gli speciali “Episodio di Alabasta” e “Episodio of Chopper” potranno essere trasmessi in streaming su Netflix a partire dal 15 febbraio.

Ogni elenco anticipa che sarà la versione audio giapponese di ogni speciale, quindi i fan che tengono il passo con il doppiaggio inglese potrebbero avere qualche problema con questi episodi speciali, ma saranno disponibili per il check-out in un nuovo modo abbastanza presto!

Qui di seguito ecco a voi gli elenchi individuati dall’account Twitter WTK:

Coming to Netflix on February 15:

– One Piece: Episode of Alabasta https://t.co/UqWGFkPbDO

– One Piece: Episode of Chopper: Bloom in the Winter, Miracle Sakura https://t.co/WrJhaGuHFE pic.twitter.com/WjaPUPTvo8 — WTK (@WTK) February 2, 2022

Questi speciali “Episodio di” sono film compilation che descrivono nel dettaglio tutti gli eventi di un particolare arco narrativo a un ritmo molto più rapido.

Ad esempio, One Piece: Episodio di Chopper “The Miracle Winter Cherry Blossom” copre l’arco in cui Chopper si è unito alla ciurma e Netflix lo descrive come segue:

“Quando Nami si ammala, i Cappelli di paglia cercano assistenza medica per lei a Drum Island. Lì incontrano il dottore delle renne Tony Tony Chopper e i Pirati Wapol“.

Questi nuovi speciali arricchiranno la libreria di One Piece su Netflix prima del debutto della serie live-action.