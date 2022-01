David Bowie diventa un fumetto

Il film cult di David Bowie L’uomo che cadde sulla Terra (The Man Who Fell to Earth) riceverà un adattamento a fumetti grazie a Titan Comics, firmato dallo scrittore Dan Watters, noto per il suo lavoro sui fumetti Titan di Cowboy Bebop, e con disegni di Dev Pramanik, già disegnatore del fumetto Dune: House Atreides.

L’adattamento del film, che a sua volta è stato adattato dall’omonimo romanzo di Walter Tevis, è realizzato in licenza dai produttori originali del film Studiocanal e presenterà le fattezze di David Bowie nella rappresentazione del personaggio principale della storia Thomas Jerome Newton, interpretato da Bowie nel film del 1976 diretto da Nicolas Roeg.

In The Man Who Fell to Earth, Newton è un alieno che arriva sulla Terra da un mondo senz’acqua e tenta di usare le sue conoscenze avanzate per reidratare il suo pianeta natale con l’acqua dalla Terra. Tuttavia, i suoi sforzi sono resi complicati dalla sua crescente fama, che lo vede minacciato dal governo degli Stati Uniti. Il film fece storia per cambiare la prospettiva delle classiche pellicole del genere, ovvero nel porsi nei panni dell’alieno per raccontare la solitudine, i timori e le sconfitte della civiltà d’oggi.

Nel presentare la serie Dan Watters afferma:

“L’uomo che cadde sulla Terra è un capolavoro di un film con molte cose da dire: sugli uomini, sulla Terra e su tutto ciò che sta in mezzo. Ci sono idee nel film, sulla crisi climatica e l’avidità aziendale, che sono più rilevanti ora rispetto a quando Nicolas Roeg ha deciso di realizzarla. E ora eccoci qui. Penso che sia giunto il momento di guardare il mondo attraverso gli occhi spaiati di Thomas Newton ancora una volta. Forse vedrà qualcosa che ci siamo persi”.

The Man Who Fell to Earth uscirà in autunno, anche se non è stata annunciata una data di uscita specifica.