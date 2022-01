Le uscite Planet Manga del 27 gennaio 2022 si limitano solo ad alcune ristampe, per la precisione di due volumi di 20th Century Boys, altrettanti di Master Keaton e dei volumi dedicati alle Memorie e ai Viaggi di Emanon.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 13 gennaio 2022. Vi ricordiamo che potete consultare anche il riepilogo delle uscite di Febbraio e di Marzo.

Panini: le uscite Planet Manga del 27 Gennaio 2022

20th Century Boys 15

Autori: Naoki Urasawa

Data di uscita: 27 gen 2022

La visita del Papa in Giappone è ormai prossima. Ben sapendo dei rischi che corre il pontefice, il Vaticano invia un prete a Tokyo. Riuscirà il prelato a sventare l’attentato ai danni del papa? Un volume elettrizzante in cui si compirà il miracolo della resurrezione dell’uomo venerato da tutti e pianto come morto per giorni.

20th Century Boys 16

Autori: Naoki Urasawa

Data di uscita: 27 gen 2022

La storia mondiale è finita, come preannunciato dal nuovo Libro delle Profezie. Ma prima di addentrarci nell’era dell’Amico facciamo un tuffo nel passato, alla fine degli anni Sessanta, per scoprire chi era l’Amico e come nacque questo terribile personaggio. Si apre un nuovo capitolo di del manga di Naoki Urasawa.

Master Keaton 7

Autori: Naoki Urasawa, Hokusei Katsushika

Data di uscita: 27 gen 2022

Dovunque vada Keaton, che si tratti di lavoro o impegni personali, c’è sempre un caso da risolvere. Stavolta le sue avventure ci condurranno in molti luoghi. Dall’Inghilterra all’Italia, tra insidiosi casi di truffa, il problematico rapporto di un padre con il figlio e i sogni di un uomo innamorato.

Master Keaton 8

Autori: Naoki Urasawa, Hokusei Katsushika

Data di uscita: 27 gen 2022

Keaton sa bene che non basta la logica per risolvere un caso. Il cuore funziona in base a una razionalità tutta sua. Continuano le imprese del detective dalle mille risorse, che anche stavolta esplorerà molti mondi, tra i misteri della cucina e quelli della letteratura.

Le Memorie di Emanon

Autori: Shinji Kajio, Kenji Tsuruta

Data di uscita: 27 gen 2022

Un traghetto, un incontro. Sigaretta tra le labbra, una ragazza parla di sé, affermando di possedere una memoria prodigiosa, di poter abbracciare con i ricordi le origini della vita stessa. Lei è Emanon… Tratto dal romanzo di Shinji Kajio, il manga in un volume unico illustrato da Kenji Tsuruta rivela splendide tavole a colori e ci immerge in una storia in bilico tra sentimenti e fantascienza.

I Viaggi di Emanon

Autori: Shinji Kajio, Kenji Tsuruta

Data di uscita: 27 gen 2022

Volume unico che segue Le memorie di Emanon. Splendide tavole a colori che vi rapiranno, scaraventandovi nel mondo di una misteriosa ragazza dotata di una memoria incredibile e custode di impressionanti segreti. Cosa significa possedere ricordi di miliardi di anni? Scopriamolo viaggiando con Emanon!