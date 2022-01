Moon Knight: stanotte trailer e data di uscita

Nel week-end è stata diffusa dal profilo twitter di Hulu una piccola clip che annuncia il rilascio del trailer di Moon Knight nel corso della trasmissione della partita di play-off di football americano tra Los Angeles Rams e Arizona Cardinals, alle 2:15 di martedì 18 gennaio ora italiana.

Dalla brevissima clip (circa dieci secondi) si può già intravedere qualcosa come la trasformazione di Marc Spector, interpretato da Oscar Isaacs, in Moon Knight o il personaggio interpretato da Ethan Hawke.

Nel primo caso si nota come Spector non si limiti ad indossare un costume, ma che questo gli si forma attorno come per magia, come se delle bende simili a quelle di una mummia lo avvolgessero.

Vediamo quindi il personaggio di Ethan Hawke, che dovrebbe essere l’antagonista principale della serie, rivolgersi a qualcuno e affermare che c’è del caos in lui. Si è molto speculato sul fatto che il villain della serie potesse essere Dracula, in preparazione al film di Blade (teoria supportata anche dalla grande presenza di vampiri nelle ultime storie a fumetti di Moon Knight), ma a prima vista non sembrerebbe il signore dei vampiri.

Notiamo anche una scena che già avevamo visto brevemente nella clip di anteprima rilasciata durante il Disney+ Day, con Moon Knight che picchia senza pietà un avversario a terra. La sequenza pare essere stata rifinita dal punto di vista degli effetti visivi, dato che ora l’ignoto avversario presenta delle gambe pelose chiaramente non umane. Si potrebbe trattare di un licantropo o, visto il background legato alla mitologia egizia di Moon Knight, di un uomo-sciacallo.

Dal trailer di Moon Knight scopriremo anche la data di uscita prevista su Disney+. Negli ultimi giorni è trapelata la voce di un rilascio previsto per il 30 marzo, con i primi due episodi in un’unica soluzione, ma quelle stesse voci indicavano la data del Superbowl (13 febbraio) come il giorno in cui sarebbe stato trasmesso il trailer, per cui è tutto da verificare.