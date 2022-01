Tra le uscite manga Star Comics del 19 Gennaio 2022 si segnala il primo fanbook ufficiale di Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba e il 20° volume di Shaman King Final Edition.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 19 gennaio 2022, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice. Potete anche consultare qui il riepilogo delle novità di Gennaio e di Febbraio.

Le uscite Star Comics del 19 gennaio 2022

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA OFFICIAL FANBOOK n. 1

di Koyoharu Gotouge

€ 19,90

L’acclamatissima serie del maestro Koyoharu Gotouge, dopo aver scalato le classifiche giapponesi, sta ormai conquistando il pubblico di tutto il mondo. A celebrare un simile successo è finalmente in arrivo Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba Official Fan Book, che oltre a essere il primo fan book ufficiale della serie è anche un art book di grande formato con una pregevole galleria tutta a colori! Naturalmente, non mancheranno presentazioni dettagliate e analisi approfondite di tutti i personaggi dell’opera, dalla Squadra Ammazza Demoni fino alle spietate creature guidate da Muzan Kibutsuji. Ciliegina sulla torta, due contenuti extra esclusivi: gli storyboard di Kisatsu no Nagare, la storia che dopo diverse modifiche ha dato origine a Demon Slayer, e un episodio one-shot inedito ambientato nel “Campus Kimetsu”! Insomma, un’uscita assolutamente imperdibile per i tantissimi appassionati delle avventure di Tanjiro e compagni!

ULTRAMAN n. 13

ACTION n.334

di Eiichi Shimizu , Tomohiro Shimoguchi

€ 5,90

Una volta indossato il nuovo suit, Shinjiro ha ora il potere di portare avanti le sue convinzioni, mentre Moroboshi scende in campo assieme a Windom, il suo nuovo alleato. Giunto a Hong Kong, dove convergono tutti gli elementi dello scontro tra la SSSP e l’Alleanza dell’Ammasso Stellare, Moroboshi si trova faccia a faccia con i fratelli Leoni! Le due parti si equivalgono e lo scontro procede a fasi alterne, quand’ecco che l’Alleanza prende un’importante decisione…

ON OR OFF n. 2

di A1

€ 13,90

CONTENUTI ESPLICITI

L’azienda Team Thinko si è aggiudicata l’incarico di sviluppare l’app richiesta da SJ Group! Accettate le scuse del direttore Kang Daehyung, Ahn Yiyoung promette a se stesso di fare del proprio meglio come partner d’affari, ma l’attrazione che prova nei confronti di Daehyung e l’atteggiamento affabile di quest’ultimo lo scuotono sempre più… Che sia il caso di rivelargli cosa prova?!

ON OR OFF n. 2

CON BOX IN OMAGGIO

ON OR OFF LIMITED n.2

€ 13,90

CONTENUTI ESPLICITI

Il volume è disponibile anche in una straordinaria uscita a tiratura limitata contenente un box in omaggio per raccogliere i volumi 1 e 2, che completano la prima stagione di ON OR OFF! Potete prenotarne una copia in libreria, fumetteria e negli store online.

SECRET XXX

CON UN SEGNALIBRO IN OMAGGIO

QUEER n.24

di Meguru Hinohara

€ 6,90

CONTENUTI ESPLICITI

Shohei lavora come volontario in un negozio specializzato in conigli e si è preso una cotta per Mito, il suo capo, un ragazzo tanto gentile e delicato quanto affascinante. Il giovane aiutante vorrebbe stringerlo forte a sé insieme ai teneri animaletti che accudisce con amore e dedizione, ma un problema di cui in pochi sono a conoscenza gli impedisce di lasciarsi andare…

Fatevi trascinare dalla batuffolosa e sensuale opera di debutto di Meguru Hinohara, un vero e proprio tripudio di batticuori ed erotismo!

DRAGON QUEST – THE ADVENTURE OF DAI n.3

di Koji Inada , Riku Sanjo , Yuji Horii

€ 9,00

Maam si è unita al gruppo che ora si dirige verso il regno di Papnica, dove si trova Leona…

Tuttavia, quando Dai e i suoi amici sbarcano, trovano ad accoglierli l’armata immortale! Viene inoltre alla luce una verità sconvolgente: Hyunkel, il comandante della legione dei non morti che è a capo dei demoni, un tempo era un allievo di Avan!

SHAMAN KING FINAL EDITION n.20

di Hiroyuki Takei

€ 5,90

TORNANO GLI SCIAMANI… PIÙ AGGUERRITI CHE MAI!

Aomori, 1996. Yoh e Anna si sono conosciuti da poco. Lei è in grado di leggere la mente e, mentre si reca al tempio per la prima visita del nuovo anno insieme al promesso sposo, il suo cuore genera involontariamente un oni. Per poterla salvare è necessaria la forza di Matamune, ma…?!

Doppia sovraccoperta

TO YOUR ETERNITY n. 16

STARLIGHT n.340

di Yoshitoki Oima

€ 5,50

POTRÀ UN ESSERE IMMORTALE, SENZA FORMA E SENZA NOME, COMPRENDERE IL SIGNIFICATO DI “VITA”?

I knocker continuano a infestare un mondo che dovrebbe ormai essere pacifico e accompagnano Fushi fin dentro le mura dell’aula scolastica. Lui non sa bene come comportarsi, ma si impegna comunque per salvare le persone parassitate, nonostante i mezzi a sua disposizione scarseggino. Tuttavia i knocker, ignorandolo, vanno avanti con il loro piano e allungano silenziosamente i loro tentacoli verso Satoru, l’osservatore reincarnato in un essere umano. Durante uno scontro, Fushi capisce che il destino di Mizuha è quello di diventare il capo del corpo dei protettori, così com’è stato per i membri della sua famiglia…

BORN TO BE ON AIR! n. 8

MUST n.124

di Hiroaki Samura

€ 5,90

Nonostante tutti i preparativi e l’aiuto di Mizuho e Hiromi, il violentissimo terremoto che sconvolge all’improvviso l’Hokkaido costringe Minare a rinunciare al suo piano per aiutare Junichi a superare la condizione di hikikomori. Oltre ad aver provocato un interminabile blackout ed emergenze di ogni genere, il terribile cataclisma ha fatto affiorare un senso di solidarietà collettiva che ha spinto tutti a fare del proprio meglio per alleviare le sofferenze del prossimo, anche se molti rapporti personali e professionali non saranno mai più quelli di prima…