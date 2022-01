Tra le uscite Planet Manga del 13 gennaio 2022 troviamo, tra le altre proposte, lo speciale epilogo di Sing Yesterday for Me e il volume unico I Nuovi Viaggi di Emanon – Encore.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 13 gennaio 2022. Vi ricordiamo che potete consultare anche il riepilogo delle uscite di Gennaio e di Febbraio.

Panini: le uscite Planet Manga del 13 Gennaio 2022

Planet of the Fools 2

7,00 €

Autori: Hiroki Endo

Pagine: 192

Formato: 13X18

Contiene: Gusha no hoshi 2

Rilegatura: Brossurato + sovracover

SECONDO APPUNTAMENTO CON LA NUOVA SERIE SCI-FI DELL’AUTORE DI EDEN, HIROKI ENDO

Sul pianeta Slas infuria la battaglia tra la fazione indipendentista e le forze della Federazione Interplanetaria, con Shinta Eira che finisce suo malgrado al centro dello scontro.

City Hunter XYZ 6

15,00 €

Autori: Tsukasa Hojo

Pagine: 584

Formato: 13X18

Contiene: City Hunter XYZ 6

Rilegatura: Brossurato + sovracover

AVVENTURE, SPARATORIE, EQUIVOCI, MARTELLI GIGANTI (TANTI), MOKKORI IRREFRENABILI (ANCORA DI PIÙ) E RISATE A CREPAPELLE

Ecco cosa vi aspetta in City Hunter del maestro Tsukasa Hojo! In questo sesto volume, ventinove (!) entusiasmanti capitoli che vedono protagonisti, come sempre, Ryo Saeba e i suoi folli e meravigliosi compagni di viaggio.

Tracce di Sangue 11

7,00 €

Autori: Shuzo Oshimi

Pagine: 256

Formato: 13X18

Contiene: Chi no wadachi 11

Rilegatura: Brossurato + sovracover

RICORDI CHE VENGONO A GALLA

La collina da cui Seiichi è stato buttato giù quando era piccolo diventa teatro di un nuovo incubo a occhi aperti. Fra suggestioni oniriche, sensi di colpa e desideri di riscatto, le mani del ragazzo compiono un gesto sconvolgente…

Fullmetal Alchemist Ultimate Deluxe Edition 8

12,00 €

Autori: Hiromu Arakawa

Pagine: 280

Formato: 15X21

Contiene: Fullmetal Alchemist Kanzenban 8

Rilegatura: Brossurato + sovracover

La situazione si fa seria! Dopo lo sconvolgente incontro andato in scena nel numero scorso, Ed deve fare qualcosa di terribile ma necessario per confermare un suo sospetto. Intanto, a Central City, il ritorno di Scar mette in allarme l’esercito, ma diventa anche un’importante opportunità per i fratelli Elric!

Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 9

Manga Hero 44

4,90 €

Autori: Gege Akutami

Pagine: 200

Formato: 11.5X17.5

Contiene: Jujutsu Kaisen 9

Rilegatura: Brossurato

NEL MOMENTO CRUCIALE DELLA MISSIONE DI GOJO E GETO, UN COLPO DI SCENA LASCIA TUTTI SOTTO SHOCK… Mentre gli eventi precipitano verso una direzione sconosciuta, nell’animo di qualcuno iniziano a germogliare sentimenti inquietanti… Il mondo dell’occulto rivela il suo lato più spaventoso! IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Sing “Yesterday” For Me – Afterword

7,00 €

Pagine: 184

Formato: 13X18

Contiene: Yesterday wo utatte Afterword

Rilegatura: Brossurato + sovracover

DOPO UN EMOZIONANTE FINALE, UNA SORPRESA SPECIALE

Un volume unico con un episodio che getta uno sguardo sul futuro dei protagonisti, nutrite interviste a Kei Toume e al regista dell’anime e altri extra che offrono una nuova prospettiva sui personaggi. Inoltre, tre storie autoconclusive.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

I Nuovi Viaggi di Emanon – Encore

14,90 €

Autori: Shinji Kajio, Kenji Tsuruta

Data di uscita: 13 gen 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 224

Formato: 14.5X20

Contiene: Zokuzoku sasurai Emanon

Rilegatura: Brossurato + sovracover

DESTINI CHE S’INTRECCIANO, VIAGGI NEL TEMPO, VECCHIE AMICIZIE, NUOVI INCONTRI…

La storia di Emanon rivela il mistero della sua prodigiosa memoria: quella della vita, del mondo, di ogni cosa. In viaggio attraverso i secoli, in una rinascita perpetua, la protagonista racconta di sé e dei suoi incontri nel cammino sulla Terra.