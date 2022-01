Batman: Killing Time – Tom King fa scontrare il Pipistrello con Catwoman, Enigmista e Pinguino

Giusto in tempo per l’uscita nelle sale di The Batman arriverà sugli scaffali anche il primo numero di Batman: Killing Time, una nuova miniserie in sei episodi in cui il Cavaliere Oscuro dovrà fronteggiare il terzetto di personaggi che appariranno anche nel film: Catwoman, Enigmista e Pinguino.

La miniserie sarà scritta da Tom King e disegnata da David Marquez e Alejandro Sanchez, ed il primo numero, in uscita il 1° marzo, avrà una serie di variant cover firmate da Kael Ngu, Alex Garner, Peach Momoko, e Carlos D’Anda.

Tom King ha scritto Batman per cinque anni, focalizzandosi in particolare sulla relazione tra Bruce Wayne e Selina Kyle, conclusasi con Selina che abbandona Bruce sull’altare. Una visione alternativa di questa storia sta venendo esplorata nella serie in 12 numeri Batman/Catwoman, scritta sempre da King, ma come

lo stesso autore vuole precisare:

“Killing Time non ha niente a che vedere [con gli altri lavori di Tom Kingsu Batman, ndt]. Questa è una storia d’azione e di rapina epica e tosta. Gente pericolosa in fuga, Batman che li bracca.”

A quanto traspare dalle prime pagine in anteprima, Batman: Killing Time si svolge in un periodo all’inizio della carriera del Cavaliere Oscuro (tratto in comune con l’ambientazione di The Batman): Catwoman è ancora nel periodo in cui si comporta da criminale, pianificando insieme a Pinguino ed Enigmista il furto di un preziosissimo artefatto in possesso di Bruce Wayne. Ma con Selina Kyle non bisogna mai dare nulla di scontato, dato che la sinossi del primo numero cita “un sanguinoso doppio gioco, o due”.

Oltre ai tre villain principali che appariranno anche al cinema, la serie promette un altro vasto gruppo di violenti avversari di Batman, tra i quali compare sicuramente anche Killer Croc, sia sulla copertina del primo numero che nelle pagine di anteprima.