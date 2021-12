Koch Media ha diffuso l’elenco aggiornato delle uscite Anime Factory di Gennaio 2022.

Tra queste troviamo il film Colorful di Keiichi Hara (Un’Estate con Coo) in eclusiva sullo shop Fan Factory e il classico The Monkey di Osamu Tezuka.

Seguono le uscite Anime Factory di Gennaio 2022, qui le novità di Febbraio 2022.

Le uscite Anime Factory di Gennaio 2022

Colorful

Dal 20 gennaio in DVD e Blu-ray

Limited edition Anime Factory numerata a 1000 copie

EDIZIONE LIMITED + BOOKLET + CARDS

DVD 1 DISCO

BLU-RAY 1 DISCO

EXTRA E BONUS FEATURES

Trailer

Original Preview

Teaser

Booklet esclusivo di 24 pagine con schede personaggi, interviste a regista e doppiatori, approfondimenti, gallerie

4 Card da collezione

IN ESCLUSIVA su Fan Factory, arriva il capolavoro acclamato dalla critica, pluripremiato in Giappone (Mainichi Film Awards e Japan Academy Awards come miglior film d’animazione) e nei più prestigiosi festival internazionali (Mention spéciale e Prix du public al Festival d’Annecy).

Tratto dal romanzo best-seller della celebre autrice Eto Mori, il film è diretto dall’affermato regista Keiichi Hara (insignito della Medaglia d’onore con nastro viola dal governo giapponese).

Tra il mondo celeste e il mondo terreno, vaga la mia defunta anima. Un angelo (?) di nome Purapura mi dice: “Tu sei

un’anima colpevole che è morta dopo aver commesso un grosso sbaglio, ma ti è stata concessa l’opportunità di ritornare nel mondo terreno”. La mia anima entra così nel corpo di uno studente di nome Makoto Kobayashi, che si è appena suicidato.

Josée, la Tigre e i Pesci

Dal 20 gennaio in Blu-ray

EDIZIONE LIMITED + 4 CARDS

BLU-RAY 1 DISCO

EXTRA E BONUS FEATURES

Intervista speciale al regista Kotaro Tamura

Sequenza titoli textless

Pilot speciale inedito

Promotional Video

CM

Original Preview

Trailer cinematografici

4 Card da collezione

Lo struggente film d’animazione realizzato da Studio Bones (My Hero Academia, Fullmetal Alchemist), diretto

da Kotaro Tamura (Noragami, Wolf Children) e impreziosito dalle musiche di Evan Call (Violet Evergarden), arriva in Blu-ray dopo il successo riscosso al cinema.

Tsuneo è uno studente universitario che lavora part time. Un giorno s’imbatte in un’anziana signora intenta a spingere una sedia rotelle sulla quale è seduta Josée, una ragazza colpita da paralisi cerebrale incapace di muovere le

gambe, che si fa chiamare come l’eroina di un romanzo di Françoise Sagan. Frequentandola, nonostante il guscio in cui la ragazza sembra essersi rinchiusa, Tsuneo scopre che il vero nome della giovane è Kumiko ed inizia ad essere sempre più attratto da lei.

The Monkey – Le grandi avventure di Goku

Dal 20 gennaio in DVD e Blu-ray

Contiene la serie completa in 39 episodi

EDIZIONE LIMITED + BOOKLET

DVD 6 DISCHI

BLU-RAY 6 DISCHI

EXTRA E BONUS FEATURES

Promo televisivi originali (sottotitolati)

Doppiaggio storico rimasterizzato e completamente integrale

Nuova traduzione fedele all’originale per i sottotitoli

Sigle senza crediti

La storia che ha ispirato Dragon Ball presentata per la prima volta in un volume unico da collezione.

Un mago-scimmiotto è costretto ad accompagnare un monaco buddista a recuperare alcuni testi sacri in India, accompagnato da una compagnia eterogenea: Gocò (Son Goku) la superscimmia, il reverendo Sanzo, il maiale Akay ed il kappa Sagojo (qui trasformato in un avido cercatore di tesori munito di pala), nonché la fatina rosa Tatsuko, sono tutti pronti ad affrontare mostri e pericoli per portare a termine la loro difficile missione.